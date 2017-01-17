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Российско-китайский инвестор намерен построить в Хабаровске автовокзал

Российско-китайский инвестор намерен построить в Хабаровске автовокзал
Разместить транспортный узел планируют в районе "Химфармзавода"
6 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Второй автовокзал планирует построить в краевой столице российско-китайский инвестор. Точные сроки начала строительства и его завершения неизвестны, однако уже определено место для будущего транспортного узла — его планируют разместить в районе «Химфармзавода».

«Есть желание, есть инвестор — российско-китайский. Как созреют и подготовят документы, так приступят к реализации проекта. Автовокзал, который работает сейчас, забит, многие автобусы идут оттуда в южном направлении через весь город», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник управления транспорта администрации краевого центра Сергей Суковатый.

О том, что в городе появится ещё один автовокзал, Сергей Суковатый сообщал в апреле 2016 года. Однако тогда инвесторов для проекта только начинали искать. Нынешнее здание автовокзала построили в 1983 году. Изначально он был рассчитан на обслуживание 500 пассажиров в час. От транспортного узла, расположенного в Железнодорожном районе, отправляются междугородние автобусы, которые связывают дальневосточную столицу с центральными и восточными районами края, городами Приморья и Еврейской автономной области.

Пока инвестор думает над реализацией проекта, в городе продолжается реформа пассажирской транспортной сети. Как писало агентство, после отмены нескольких маршрутов, хабаровчанам в первый рабочий день года пришлось практически штурмовать автобусы. После этого сотрудники управления транспорта проверили остановки в утренний час пик. Рейд в посёлке Берёзовка превратился в шоу, а в районе «Авиагородка» и остановки у Педагогического института ТОГУ во время проверки проблем с транспортом не возникло.

 
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