Режим свободного порта принесёт Хабаровску миллиарды инвестиций

Правительство России предварительно одобрило идею о распространении на Хабаровск налогового режима свободного порта Владивостока. Программа, разработанная совместными усилиями властей дальневосточной столицы и региона, принесёт городу более 65 миллиардов рублей инвестиций — по крайней мере, такого экономического эффекта ожидают чиновники.

О перспективах, связанных с режимом порто-франко, журналистам рассказал вице-мэр города Валерий Лебеда. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что администрация краевого центра предложила распространить налоговые преференции, которые предусмотрены таким видом свободной экономической зоны, и на развивающийся бизнес Хабаровска.

«Мы работаем совместно с министерством экономического развития края. Сегодня документы рассматривают в Москве, причём принципиальное решение уже принято, поступают замечания», — сказал чиновник.

По его словам, программа подразумевает участие 28 организаций, готовых вкладывать деньги в Хабаровск при наличии льгот, которые предполагают налоговый режим свободного порта. Валерий Лебеда отметил, что преференции в рамках режимов порто-франко и ТОСЭР во многом совпадают — потенциальные резиденты смогут снизить себестоимость продукции почти на треть.

«Мы предполагаем заводить сюда проекты, которые не попали в индустриальные парки. Они важны для города, и этот механизм необходимо создать», — отметил вице-мэр.

Летом прошлого года Госдума Российской Федерации утвердила изменения в перечне территорий, на которые распространяется режим свободного порта Владивостока. Преференции распространились ещё на несколько районов, в том числе за пределами Приморья: это Ванинский район в Хабаровском крае, Корсаков в Сахалинской области, Петропавловск-Камчатский в Камчатском крае, Певек в Чукотском автономном округе.