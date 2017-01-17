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Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем

Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем
Военный прокурор ВВО рассказал об итогах работы ведомства за 2016 год
полчаса назад
Гость | Хабаровский край
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Фото: пресс-служба военной прокуратуры ВВО

За прошедший 2016 год вокруг объектов Минобороны возник ряд ситуаций, большинство из которых было связано с проблемами в сфере ЖКХ. Работу управляющих компаний контролирует военная прокуратура ВВО. Она же следит за тем, чтобы все объекты космодрома Восточный возвели в срок, а перед всеми работниками там погасили задолженность по зарплате. О том, каких результатов в этих и других направлениях достигла военная прокуратура Восточного военного округа, в интервью рассказал глава надзорного органа Александр Рушкин.

— Александр Николаевич, военная прокуратура уделяет внимание проблемам ЖКХ на объектах Минобороны. Этим вопросам, в частности, был посвящён открытый форум, который прошёл в ноябре прошлого года. Какую работу с того времени проделало ведомство, чтобы улучшить ситуацию?

— Военные прокуроры всё время, что называется, начеку, постоянно отслеживают ситуацию и с отоплением, и с содержанием военных городков. Всё армейское и флотское жилищно-коммунальное хозяйство передали сначала ОАО «Славянка» и ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление», а в дальнейшем — АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства», ООО «Главное управление жилищным фондом», которые в состав Минобороны России не входят и в подчинении у войскового командования не находятся. И проблемы кроются зачастую в некачественной работе этих обслуживающих организаций и их субподрядчиков, которые не всегда обладают не только необходимыми финансовыми возможностями, но и штатом работников, и производственными мощностями.
По нашему требованию штат персонала АО «ГУ ЖКХ» и ООО «ГУ ЖФ» увеличили более чем в 20 раз. Эти организации перешли на выполнение работ, главным образом, собственными силами, без привлечения субподрядчиков. Это помогло вовремя начать отопительный сезон и обеспечить бесперебойное теплоснабжение военных городков. Мы выяснили, что государственный контракт с АО «ГУ ЖКХ» на поставку тепловой энергии был заключён до 1 ноября 2016 года, поэтому запасов топлива на последующий период организация не создала. Это ставило под угрозу обеспечение теплом казарменно-жилищного фонда.

Только в октябре, уже во время отопительного сезона, «ГУ ЖКХ» заключило новый госконтракт и пополнило запасы топлива, которые на пятой части котельных не достигли нормативного уровня. В связи с этим прокуроры в отношении АО «ГУ ЖКХ» возбудили 25 административных производств, которые рассматривают уполномоченные органы. Я провёл рабочую встречу с руководством местных подразделений АО «ГУ ЖКХ» и ООО «ГУ ЖФ», на которой проработаны пути разрешения этой ситуации.

— Расскажите, сколько работников ЖКХ в целом привлекли к ответственности? Какие недоработки им пришлось устранять после вмешательства военных прокуроров?

— В 2016 году внесено более 400 документов прокурорского реагирования. По постановлениям военных прокуроров свыше 90 нерадивых должностных лиц привлекли к административной ответственности, в суды направлено более 270 заявлений о том, чтобы жилищно-коммунальные организации выполнили ремонтно-восстановительные работы и создали нормативные запасы котельного топлива.

В постоянном поле зрения военных прокуроров находится и качество услуг по содержанию жилых домов военных городков, которые оказывают эти предприятия. Например, проверка в военном городке Таёжный в Комсомольске-на-Амуре, где проживают 3,5 тысячи граждан, показала, что подвальные помещения в жилых домах находились в подтопленном состоянии, тепловые сети и кровля нуждались в ремонте, требовалось утеплить подъезды и отремонтировать их. Подобные недостатки выявили и в других военных городках, в том числе Гайтере, Гаровке, Галкино, Матвеевке, Князе-Волконском. По требованию военных прокуроров организации выполнили ремонтно-восстановительные работы, включая остекление и утепление подъездов жилых домов, в посёлке Таёжный осушили подвалы, а также отремонтировали наружные сети теплоснабжения, котельной и водовода в посёлке Гайтер.

— Военные прокуроры контролируют, как обеспечивается сохранность бюджетных средств, выделенных на строительство и развитие объектов Минобороны?

— Да, положительные результаты дал постоянный прокурорский надзор за исполнением законов при строительстве космодрома Восточный в Амурской области. Мы вновь выявили попытки недобросовестных должностных лиц запустить руку в карман государства. Вскрыть такие факты помогли работники органов безопасности, а также то, что расследование уголовных дел проходило на должном уровне. Это позволило нам успешно поддержать государственное обвинение по ряду уголовных дел, которые имеют повышенный общественный резонанс, а суду — назначить виновным справедливое наказание. К примеру, благодаря совместным согласованным действиям выявили коммерческий подкуп двух руководящих работников одного из филиалов предприятия-подрядчика, которые получили от субподрядной организации «откат» в размере 10 % от суммы, которую выделили на строительно-монтажные работы на космодроме. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от шести до семи лет со штрафом в шесть миллионов рублей.

Также мы установили, что руководитель одного из предприятий-генподрядчиков при Спецстрое России в прошлом году проавансировал почти на 500 миллионов рублей коммерческую организацию, которая не выполнила свои обязательства и прекратила какие-либо строительные работы. Начальник другого предприятия-генподрядчика закупил за государственный счёт строительные материалы стоимостью более 11 миллионов рублей и израсходовал их на другие нужды, а не на строительство космодрома. Руководитель филиала этого же предприятия заключил с тремя субподрядчиками договоры на выполнение на космодроме строительных работ, хотя предприятие их уже выполнило, и оплатил их, неправомерно перечислив по 490 тысяч рублей каждому. По нашим материалам в отношении злоумышленников расследуются уголовные дела. Только во втором полугодии 2016 года по результатам проверок, которые провела военная прокуратура округа на основании сигналов о нарушениях закона при строительстве космодрома, возбуждено семь уголовных дел и проводится три доследственные проверки.

— А что делается для соблюдения социальных прав строителей Восточного, которые систематически лишаются зарплат из-за безответственных руководителей предприятий-подрядчиков?

— Эта сфера также находится под нашим надзором. Только после возбуждения в отношении начальника ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» уголовного дела по факту невыплаты работникам заработной платы тут же были приняты необходимые меры, и размер задолженности понизился на 300 миллионов рублей. Чтобы повысить эффективность совместной работы в этой области, при Генеральном прокуроре России создали межведомственный штаб по обеспечению прокурорского надзора и контроля за расследованием уголовных дел данной направленности. В военной прокуратуре округа совместно с другими правоохранительными органами в войсках создана рабочая группа. Она должна помочь завершить в кратчайшие сроки предварительное расследование и принять меры к возмещению причинённого ущерба.

— Какие ещё острые вопросы сейчас находятся под вашим контролем?

— Мы также защищаем экономические интересы государства, пресекаем противозаконное использование федерального имущества. К примеру, мы установили, что несколько лет назад в собственность различных муниципальных образований неправомерно передали некоторые земельные участки Минобороны России с расположенными на них действующими объектами военной инфраструктуры. И мы делаем всё от нас зависящее, чтобы вернуть такие участки ведомству и не допустить их разбазаривания. Например, не без нашего участия решением Арбитражного суда Амурской области государству вернули военный городок — два земельных участка площадью 90 гектаров и 16 зданий, земельный участок с лесным массивом Уссурийского военного лесничества площадью 16 тысяч гектаров и стоимостью более 165 миллионов рублей. Но наша работа продолжается.

 
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