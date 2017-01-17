В Хабаровске недавно купленные трамваи отдадут новому предприятию

Новое муниципальное транспортное предприятие создадут в краевой столице в 2017 году. На его базе разместят три новых трамвая, пришедших в Хабаровск в конце прошлого года, и троллейбус «Тролза». Вероятнее всего, новый МУП не будет самостоятельно эксплуатировать транспортные средства, а передаст их в арену трамвайно-троллейбусному управлению.

«Предприятие ещё не зарегистрировано, сделать это мы планируем в этом году. Пока документы подготавливаются. Это будет абсолютно новое муниципальное предприятие», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник управления транспорта администрации краевого центра Сергей Суковатый.

Агентство писало, что два новых трамвая модели 71-623-02 (КТМ-23) доставили в дальневосточную столицу в конце декабря 2016 года, третий вагон пришёл в Хабаровск в первых числах января. Транспортные средства оборудованы системой кондиционирования и площадками для людей с ограниченными физическими возможностями. На линию они должны выйти в ближайшие дни. А вот троллейбус, изготовленный в Энгельсе, пришёл в город в мае 2016 года и вынужден был стоять на приколе в ТТУ, поскольку предприятие находится в процедуре банкротства.

«Новое предприятия создают не вместо ТТУ, а параллельно с ним. Поступающее имущество находится в казне города, эксплуатировать его мы не можем, а оно должно быть обслужено, закреплено. Город приобрёл три трамвая, один троллейбус и погрузчик, который бездарно хранится в казне. Чтобы его эксплуатировать, создаётся новое муниципальное предприятие», — прокомментировал исполнительный директор городского трамвайно-троллейбусного управления Николай Илющенко.

Агентство также сообщало, что о создании нового МУП говорили ещё в августе 2016 года. После того как более тысячи сотрудников Хабаровского пассажирского автотранспортного предприятия № 1 получили уведомления о сокращении, им пообещали, что переведут всех на новое место работы.