В хабаровском парке имени Гагарина будут показывать кино

Трёхэтажный комплекс с тремя кинозалами обещают достроить в 2019 году

Многофункциональный комплекс с кинотеатром и игровыми зонами для детей построят в хабаровском парке имени Гагарина. Предварительные работы на месте будущего здания начались в прошлом году, мэрия дальневосточной столицы обещает завершить их в 2019-м.

Об этом журналистам сообщил вице-мэр Хабаровска Валерий Лебеда. По его словам, необходимость возведения культурно-развлекательного объекта на территории парка связана с расширением жилого массива в этом районе краевого центра.





«Мы хотим сделать в комплексе кинотеатр на три кинозала — два на 80 и один на 90 мест, а также небольшие игровые и обучающие зоны для детей школьного и дошкольного возраста. Место определено, работы уже ведутся», — сказал чиновник.

Общая площадь трёхэтажного здания составит более 2,5 тысячи квадратных метров, почти 500 из них займёт кинотеатр. Сумма инвестиций, которые потребует строительство МФК, превышает 350 миллионов рублей.

«Окончательный срок мы определили, но он может быть приближен. Посмотрим — если возьмём кредиты вместе с инвесторами, то построить получится быстрее», — добавил Валерий Лебеда.

Вице-мэр подчеркнул, что городская администрация заинтересована в том, чтобы мероприятия по обустройству парка имени Гагарина велись максимально быстро.

«Парк хороший, красивый, но нужно его чем-то наполнять», — заключил он.