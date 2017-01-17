Дороги для ТОСЭР обойдутся Хабаровску в 100 миллионов рублей

Ещё полмиллиарда на эти цели потратит региональный бюджет

Бюджет краевого центра выделит 104 миллиона рублей на ремонт дорог, которые входят в транспортную инфраструктуру территории опережающего социально-экономического развития «Хабаровск». Запланированные на 2017 год работы обойдутся более чем в 600 миллионов — оставшуюся часть суммы предоставит региональная казна.

Об этом на пресс-конференции, посвящённой инвестиционному климату Хабаровска, заявил вице-мэр города Валерий Лебеда. По его словам, до конца года строители сдадут около шести километров дорог, связывающих краевой центр с объектами ТОСЭР.

«Эти дороги проходят по территории города, поэтому мы несём за них ответственность. И по той же причине мы увеличим проезжую часть, сделаем тротуары и ливнёвки, установим световые опоры — соблюдая стандарты городского развития», — сказал чиновник.

Согласно данным администрации Хабаровска, на обновлённых участках дорог появятся 202 новых опоры уличного освещения.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», обновлённую улицу Донскую, которая соединила краевую столицу и индустриальный парк «Авангард», официально сдали в эксплуатацию в ноябре 2016 года. Сейчас на площадке реализует свой проект японская компания JGC Evergreen, которая занимается выращиванием овощей — она была в первую очередь заинтересована в качественном покрытии трассы.

Общая протяжённость автомобильной дороги составила чуть больше двух километров. Проект обошёлся в 109,8 миллиона рублей — 84,5 миллиона выделил краевой бюджет, а оставшиеся 25,3 миллиона — муниципальный.