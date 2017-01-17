В Ванинском порту общественникам показали, как борются с пылью от угля

Сегодня вторник, 17 января 2017 года, 17:20
В Приморье заболеваемость гриппом превысила эпидпорог
В Приморье заболеваемость гриппом превысила эпидпорог
Хабаровчанам позволят "смыть грехи" в тёплой воде за 300 рублей
Хабаровчанам позволят "смыть грехи" в тёплой воде за 300 рублей
Хабаровские чиновники добрались с рейдами до остановок в центре города
Хабаровские чиновники добрались с рейдами до остановок в центре города
"Гринпис" встал на защиту кедровых лесов на Дальнем Востоке
"Гринпис" встал на защиту кедровых лесов на Дальнем Востоке
Подземные переходы в центре Хабаровска всё ещё планируют построить
Подземные переходы в центре Хабаровска всё ещё планируют построить
Регионы:


Популярное
вчера, 17:40
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"
сегодня, 11:26
Во Владивостоке машины уходят под лёд
вчера, 18:08
В заброшенном роддоме во Владивостоке вспыхнул пожар
сегодня, 12:53
Приморские спасатели достали из воды "Мазду" с погибшим водителем
сегодня, 09:15
Экономный хабаровчанин хотел купить авто и попался на уловку мошенника
вчера, 17:26
Более сотни жителей Золотой Долины переедут в новые квартиры
вчера, 21:20
Скандал с Art-Premium не обошёл стороной юных хабаровчанок
вчера, 17:40
Платно или задаром: в Хабаровске решают вопрос с тёплой купелью
вчера, 21:10
Вопрос с банкротством "Луча-Энергии" решится весной на судебном поле
сегодня, 14:25
4 судна, включая ледокол из Владивостока, застряли у берегов Чукотки

Обсуждаемое
вчера, 17:40
15

В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"
сегодня, 11:26
6

Во Владивостоке машины уходят под лёд
вчера, 21:10
3

Вопрос с банкротством "Луча-Энергии" решится весной на судебном поле
сегодня, 12:35
2

Офицера, погибшего в катастрофе Ту-154, похоронили в Хабаровске
сегодня, 14:02
2

Приморский священник: в день Крещения надо идти не к воде, а к богу
полчаса назад
2

В Приморье могут привезти редкую кошку – ягуара
вчера, 17:40
1

Платно или задаром: в Хабаровске решают вопрос с тёплой купелью
вчера, 19:22
1

Во Владивостоке пройдёт очередная жеребьёвка для многодетных
сегодня, 10:02
1

Во Владивостоке загорелся камчатский рыболовный траулер
сегодня, 12:14
1

В замерзающем посёлке Сибирцево частично восстановили теплоснабжение
Народный топ новостей

Гость
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым 15.01.2017
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным


Актуально
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной" вчера, 17:40
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах

Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 335



Система Orphus

В Ванинском порту общественникам показали, как борются с пылью от угля

В Ванинском порту общественникам показали, как борются с пылью от угля
Руководство предприятия устроило для представителей ОНФ экскурсию
5 минут назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Руководство ОАО «Порт Ванино» встретилось с рабочей группой регионального штаба Общероссийского народного фронта по экологической ситуации, которая сложилась в посёлке. Генеральный директор предприятия Валерий Балакин считает необоснованными обвинения в адрес порта о бездействии в связи с пылением угля.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», докер Александр Егоров разместил в социальных сетях ролик о загрязнении акватории бухты и посёлка тучами угольной пыли. После этого сотрудник был лишён премии и получил выговор. Позже он прокомментировал официальное заявление пресс-службы «Порта Ванино», где сотрудники опровергли информацию, что предприятие «ничего не делает» для улучшения экологической ситуации. Александр Егоров рассказал обо всех мерах, которые прописаны в официальном опровержении. Региональное Минприроды теперь может остановить работу предприятия.

По новым данным пресс-службы ОАО «Порт Ванино», предприятие работает над улучшением экологической ситуации. Оно выполняет «План мероприятий по предотвращению загрязнения угольной пылью порта Ванино», который утвердило правительство края. В 2017 году объём выделенных на это денег может увеличиться.

«К сожалению, от угля возникает пыление — это неизбежное следствие работы любого портового комплекса, имеющего дело с углём. Такая проблема остро стоит в период отрицательных температур. Мы понимаем обеспокоенность общественности, разделяем её и будем применять все доступные методы для предотвращения пыления», — заверил гендиректор Ванинского порта Валерий Балакин.

Для снижения пыления на предприятии перенесли склады угля от 9-го и 11-го причалов на другие участки, которые отдалены от жилых домов. Также руководство отказалось от перевалки угля, требующего дробления перед отправкой. Дробильно-сортировочные машины используются только как магнитный сепаратор — чтобы улавливать содержание металла в поступающем угле.

При устойчивых отрицательных температурах воздуха для пылеподавления используют снегогенераторы. В первый раз их применили на предприятии в конце 2016 года. Эта система хорошо показала себя в работе, и администрация Ванинского порта решила закупить аналогичные машины. При устойчивых положительных температурах применяют водяные пушки, а также оснащение портальных кранов, которые вовлечены в работу с углем, индивидуальными системами водяного пылеподавления сплинкерного типа. Тесты показали высокую эффективность от этих мер.

Представители Общественного народного фронта увидели, как в порту ограждают штабели угля железобетонными плитами для снижения пыления. Сейчас огорожено большинство складских площадок, в ближайшее время на остальных тоже проведут такую работу.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru