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Будущее легкоатлетического манежа в Хабаровске решится к февралю

Будущее легкоатлетического манежа в Хабаровске решится к февралю
Спортивный объект не ремонтировали 30 лет
5 минут назад
Спорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Вопрос о реконструкции легкоатлетического манежа в краевой столице планируют закрыть уже в конце января. В это время губернатор региона Вячеслав Шпорт должен обговорить вопрос финансирования с главой «Газпрома».

«Сейчас легкоатлетический манеж находится в удручающем состоянии. Его только два-три года назад передали от военных в краевую собственность. Сейчас активно изменяется парковая зона возле манежа. А вот выполнять капитальные работы на спортивном объекте нельзя было, поскольку после наводнения нужно было провести множество экспертиз, подготовить документы. Всё это требовало времени, без этих бумаг никакие капиталовложения были невозможны», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» президент краевой федерации лёгкой атлетики Сергей Прохоренко.

Подготовить все документы и получить необходимые заключения удалось только в прошлом году. В минувшем декабре губернатор региона Вячеслав Шпорт встречался с главой «Газпрома» Алексеем Миллером по вопросу выделения финансов на реконструкцию манежа. Как сообщили агентству в министерстве физической культуры и спорта Хабаровского края, окончательно вопрос решится после 20 января, когда пройдёт повторная встреча сторон.  

В манеже придётся заменить не только легкоатлетические дорожки. Спортивный объект, построенный 30 лет назад, ни разу капитально не ремонтировали, обходились косметическим ремонтом и латанием крыши. От времени и наводнения пострадали фундамент и металлические конструкции.

«Деньги, которые придётся вложить, действительно серьёзные. Министерство спорта в прошлом году попросило нас максимально изложить наши пожелания. Такая же ситуация с региональным центром в Комсомольске-на-Амуре. Если все наши пожелания найдут воплощение в технической документации, а потом и в самой реконструкции, то манеж будет отвечать всем современным требованиям», — отметил Сергей Прохоренко.

В краевой федерации лёгкой атлетики надеются, что в манеже снова появятся зал силовой подготовки, сектор для толкания ядра и площадка для прыжков с шестом. С помощью федеральной и региональной субсидий Минспорта, для объекта закупили новое оборудование и инвентарь для проведения соревнований. Основное желание легкоатлетов — не проводить в манеже выставки. Чиновники давно обещали построить рядом отдельное здание для этих целей.

«Федерация — общественная организация, у нас есть определённые полномочия и возможности, но есть должностные лица, стоящие выше. Решение о том, пускать туда выставки или нет, принимаем не мы. По предварительной договорённости, мы дали согласие на проведение в манеже концертов, после того, как проведут реконструкцию. Это даст возможность дополнительного финансирования для содержания объекта», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что хабаровские легкоатлеты неоднократно жаловались на то, что выставки мешают им заниматься в манеже. Покрытие повреждается из-за оборудования и каблуков зрительниц. Зачастую приходится тренироваться по соседству с рабочими, устанавливающими витрины. О сложной ситуации не один раз заявляла именитая спортсменка Екатерина Конева.

 
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