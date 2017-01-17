В посёлках Хабаровского края домам культуры выделили 11,5 миллиона

Дома культуры в посёлках Хабаровского края получат из федерального бюджета больше 11,5 миллиона рублей. Эти деньги выделят на развитие культурно-досуговых учреждений в отдалённых от дальневосточной столицы населённых пунктах. Сумму потратят на то, чтобы обеспечить развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных ДК.

«Сегодня мы не можем представить нашу жизнь без развлекательных центров, концертных залов и кинотеатров. И если в Хабаровске и других городских округах с этим всё в порядке, то в муниципальных районах, в отдалённых поселках — сложнее. Там культурно-досуговым учреждениям требуется особое, самое пристальное внимание. Поселковый клуб — это, традиционно, и концертная площадка, и театральная сцена, и кинотеатр. Это эпицентр проведения абсолютного большинства культурно-массовых мероприятий, куда приходят все жители посёлка», — рассказала заместитель генерального директора по концертной деятельности Хабаровской краевой филармонии Лариса Барышева.

По её словам, в рамках реализации проекта не только проведут ремонт помещений, но и закупят новое проекционное, световое и звуковое оборудование, сценические декорации, театральные кресла, а также музыкальные инструменты и костюмы для районных коллективов, в том числе и национальных. На первом этапе в программу планируют включить 16 домов культуры из Охотского, Солнечного, Амурского, Ванинского, Советско-Гаванского, Вяземского, Комсомольского и Хабаровского муниципальных районов. Как сообщает пресс-служба «Единой России», дополнительно из краевого бюджета на эти цели выделят около 3,7 миллиона рублей.

«Как работник культуры я прекрасно представляю, сколько сегодня существует вопросов в этой сфере. Традиционно, наибольшее внимание всегда уделяется другим отраслям — образованию, здравоохранению, соцобеспечению, и это правильно, но совсем оставлять без помощи и поддержки объекты культуры нельзя, ведь именно они являются тем общественным и творческим очагом, который так нужен людям», — поделилась Лариса Барышева.