Хабаровчанам позволят "смыть грехи" в тёплой воде за 300 рублей

Единственная в дальневосточной столице тёплая купель, которую вновь организуют в открытом бассейне, на Крещение примет жителей Хабаровска за деньги. Омовение в воде без риска замёрзнуть и заболеть обойдётся горожанам в 300 рублей.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», накануне руководство учреждения обсуждало, взимать ли плату с посетителей открытого бассейна в этот день. Сегодня в социальных сетях появилась информация о том, что погружение в иордань с тёплой водой обойдётся в 300 рублей. Одним из первых эти сведения разместил на своей странице в Facebook инвестор Сергей Донских.

«Друзья! С радостью сообщаю, что 19 января с 7-00 до 24-00 мы приглашаем вас в открытый бассейн, для того, чтобы принять участие в традиционных крещенских купаниях! Вода в бассейне будет освящена батюшкой, мы пригласили Отца Василия, настоятеля прихода святого благоверного князя Александра Невского. Если вам не комфортно окунаться в холодную воду, но при этом вы желаете соблюсти ритуал, то наше предложение — это идеальный вариант. Комфортные условия, душ, раздевалка с отдельной кабинкой, горячая вода в бассейне, и всё это по цене разового посещения — 300 рублей, в этот день вам для купания не потребуется медицинская справка и шапочка, дети смогут посетить бассейн только в сопровождении родителей», — сообщил он (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Пост с аналогичной информацией появился в Twitter Александра Головко, который выступает PR-специалистом открытого плавательного бассейна СКА ДВО.

«19 января в открытом бассейне будут проходить крещенские купания, воду освятит Отец Василий. Справка и шапочка не нужна, 300 рублей, с 7-24», — озвучил он.





Решение о том, что погружение в единственную тёплую купель будет платным, Александр Головко подтвердил в разговоре с корреспондентом РИА «Восток-Медиа».

«Это официальная информация, она опубликована в том числе и на странице у Сергея Донских. В прошлом году мы также сделали этот день платным», — сообщил Головко.

Насколько корректным по отношению к верующим является решение брать деньги за омовение в ледяной воде — пусть даже и освящённой — каждый из потенциальных посетителей бассейна решит для себя сам. Редакция агентства направила в Хабаровскую епархию запрос на оценку таких действий.

Как писало «Восток-Медиа», в прошлом году в открытом плавательном бассейне воду также освятили. Как отметил отец Владимир, который проводил ритуал, не имеет значения, где человек хочет окунуться. Окружающая температура также не регламентируется. В Крещение бассейн работал до двух часов ночи, стоимость его посещения на время праздника снизили. В этом году в Хабаровском крае будет 45 освящённых купелей. На выделенных местах может быть не одна, а несколько иорданей. В дальневосточной столице их будет три — у храма Серафима Саровского, на Красной Речке в районе улицы Минусинской, а также в районе затона завода имени Кирова. В Комсомольске-на-Амуре освятят всего одну купель.