Хабаровской мэрии не удалось найти полноценную замену "Дальспецстрою"

Хабаровские строители в 2016 году сдали 248 тысяч квадратных метров жилья — почти на 20% меньше, чем годом ранее. В мэрии дальневосточной столицы считают, что главной причиной резкого снижения темпов стала ситуация вокруг «Дальспецстроя», который до недавнего времени являлся крупнейшим застройщиком в городе.

«С чем у нас плохо — так это с жилищным строительством. Кризис очень сильно ударил по этой отрасли экономики, которая в подобных обстоятельствах страдает в первую очередь. Несмотря на это, мы, я думаю, достигли бы всех показателей, если бы не произошла грустная история с «Дальспецстроем». Компания потеряла темпы, шло замещение другими организациями, но в условиях кризиса это немножко не сработало», — рассказал журналистам во вторник вице-мэр Хабаровска Валерий Лебеда.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в прошлом году застройщик передал в эксплуатацию всего два дома в дальневосточной столице. В ноябре Владимир Путин заявлял об упразднении головной структуры предприятия — Спецстроя России — из-за многочисленных претензий заказчиков и органов власти. В декабре в «Дальспецстрое» сообщили, что застройщик продолжит работу как самостоятельная структура.

Валерий Лебеда отметил, что экономические потрясения отразились и на покупательской способности хабаровчан. По данным мэрии, сегодня на рынке недвижимости краевого центра остаются невостребованными более 860 квартир — более 10% от годового объёма сданного жилья.

«Думать о том, что это жильё никому не нужно, не приходится. Ситуация складывается из разных параметров — может, это большеформатные квартиры, а гражданам нужны, наоборот, поменьше, а может — дело в стоимости. В любом случае, это объективный показатель, который мы видим и над которым работаем», — добавил вице-мэр.

Чиновник также напомнил о домах, построенных в микрорайоне Волочаевский Городок, которые готовы к эксплуатации, но до сих пор не сданы из-за отсутствия понимания между Минобороны и всё тем же «Дальспецстроем». Речь, по словам Валерия Лебеды, идёт о 60 тысячах квадратных метров жилья, которые могли бы существенно улучшить показатели Хабаровска в этой сфере.