Хабаровские чиновники добрались с рейдами до остановок в центре города

Сотрудники управления транспорта администрации Хабаровска продолжают проверять наполняемость автобусов. Добрались специалисты и до остановок в самом центре города. Сегодня пассажиропоток проанализировали на остановке «Педагогический институт ТОГУ».





«Сегодня проверяем автобусы в межпиковый период. В утренний и вечерний час пик их уже анализировали. По итогам примем решение: либо добавим автобусы на маршруты, либо увеличим интервал их движения, изменим расписание», — рассказала главный специалист управления транспорта Ольга Корнева.





Сотрудники ведомства подсчитывают, с каким интервалом автобусы семи маршрутов проходят в течение 30 минут и сколько пассажиров берут на борт. После подобных проверок, по словам специалиста, на троллейбусном маршруте № 1 в обеденное время стали выходить четыре подменных экипажа, чтобы на линии продолжали работать 20 «рогатых» транспортных средств.

Также, по словам чиновников, проверка показала, что после отмены маршрутки № 60 кардинальных изменений на дорогах не произошло. На линии работали всего три автобуса малой вместимости. После их отмены пассажиропоток не увеличился, а нагрузки забрали троллейбусы. Между тем, на остановке у ПИ ТОГУ наибольшей популярностью, даже в обеденное время, пользуются именно маршрутки. Нынешняя проверка прошла без скандалов, все пассажиры за несколько минут уехали в нужном им направлении.





Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», первая в этом году проверка пассажирского транспорта превратилась в шоу. Сотрудники управления транспорта оценивали пассажиропоток на остановке в посёлке Берёзовка. За день до рейда местная администрация на своём сайте, а также паблики в социальных сетях начали призывать жителей не оставаться равнодушными и прийти на остановку к 7 часам. Пассажиры изливали душу на камеру, а позже отметили, что перед проверкой у остановки собралось как никогда много автобусов всех нужных маршрутов.

Позже начальник управления транспорта администрации краевого центра Сергей Суковатый назвал коллапс в Берёзовке пиар-ходом местного депутата Максима Иванова, который за счёт конфликта с муниципалитетом хочет обеспечить себе победу на предстоящих выборах. Сам Суковатый проверил ситуацию на остановке «Авиагородок». В час пик там не было очередей и давок в автобусах.

Агентство также сообщало, что проверки начались после того, как утром 9 января людям пришлось буквально штурмовать автобусы. Коллапс, возникший в связи с отменой маршрутов, привлёк внимание властей Хабаровского края. Глава региона Вячеслав Шпорт поручил мэру дальневосточной столицы проверить, насколько были необходимы корректировки маршрутной сети города.