Сегодня вторник, 17 января 2017 года, 16:54
Хабаровчанам позволят "смыть грехи" в тёплой воде за 300 рублей
Хабаровчанам позволят "смыть грехи" в тёплой воде за 300 рублей
Хабаровские чиновники добрались с рейдами до остановок в центре города
Хабаровские чиновники добрались с рейдами до остановок в центре города
"Гринпис" встал на защиту кедровых лесов на Дальнем Востоке
"Гринпис" встал на защиту кедровых лесов на Дальнем Востоке
Подземные переходы в центре Хабаровска всё ещё планируют построить
Подземные переходы в центре Хабаровска всё ещё планируют построить
Первый канал расскажет об Элеоноре Прей и её жизни во Владивостоке
Первый канал расскажет об Элеоноре Прей и её жизни во Владивостоке
Регионы:


Популярное
вчера, 17:40
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"
сегодня, 11:26
Во Владивостоке машины уходят под лёд
вчера, 18:08
В заброшенном роддоме во Владивостоке вспыхнул пожар
сегодня, 12:53
Приморские спасатели достали из воды "Мазду" с погибшим водителем
сегодня, 09:15
Экономный хабаровчанин хотел купить авто и попался на уловку мошенника
вчера, 17:26
Более сотни жителей Золотой Долины переедут в новые квартиры
вчера, 21:20
Скандал с Art-Premium не обошёл стороной юных хабаровчанок
вчера, 17:40
Платно или задаром: в Хабаровске решают вопрос с тёплой купелью
вчера, 21:10
Вопрос с банкротством "Луча-Энергии" решится весной на судебном поле
сегодня, 10:25
Хабаровчане ответят за "соевое" мошенничество в Амурской области

Обсуждаемое
вчера, 17:40
14

В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"
сегодня, 11:26
6

Во Владивостоке машины уходят под лёд
вчера, 17:14
2

Владивостокская епархия учит английскому за пожертвования
вчера, 21:10
2

Вопрос с банкротством "Луча-Энергии" решится весной на судебном поле
сегодня, 12:35
2

Офицера, погибшего в катастрофе Ту-154, похоронили в Хабаровске
полчаса назад
2

В Приморье могут привезти редкую кошку – ягуара
вчера, 17:40
1

Платно или задаром: в Хабаровске решают вопрос с тёплой купелью
вчера, 19:22
1

Во Владивостоке пройдёт очередная жеребьёвка для многодетных
сегодня, 10:02
1

Во Владивостоке загорелся камчатский рыболовный траулер
сегодня, 12:14
1

В замерзающем посёлке Сибирцево частично восстановили теплоснабжение
Народный топ новостей

Гость
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым 15.01.2017
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным


Актуально
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной" вчера, 17:40
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах

Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 333



Система Orphus

Хабаровские чиновники добрались с рейдами до остановок в центре города

Хабаровские чиновники добрались с рейдами до остановок в центре города
Возможно, на некоторые маршруты добавят автобусы после анализа всех данных
сегодня, 15:35
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Сотрудники управления транспорта администрации Хабаровска продолжают проверять наполняемость автобусов. Добрались специалисты и до остановок в самом центре города. Сегодня пассажиропоток проанализировали на остановке «Педагогический институт ТОГУ».


 

«Сегодня проверяем автобусы в межпиковый период. В утренний и вечерний час пик их уже анализировали. По итогам примем решение: либо добавим автобусы на маршруты, либо увеличим интервал их движения, изменим расписание», — рассказала главный специалист управления транспорта Ольга Корнева.


 

Сотрудники ведомства подсчитывают, с каким интервалом автобусы семи маршрутов проходят в течение 30 минут и сколько пассажиров берут на борт. После подобных проверок, по словам специалиста, на троллейбусном маршруте № 1 в обеденное время стали выходить четыре подменных экипажа, чтобы на линии продолжали работать 20 «рогатых» транспортных средств.

 

Также, по словам чиновников, проверка показала, что после отмены маршрутки № 60 кардинальных изменений на дорогах не произошло. На линии работали всего три автобуса малой вместимости. После их отмены пассажиропоток не увеличился, а нагрузки забрали троллейбусы. Между тем, на остановке у ПИ ТОГУ наибольшей популярностью, даже в обеденное время, пользуются именно маршрутки. Нынешняя проверка прошла без скандалов, все пассажиры за несколько минут уехали в нужном им направлении.


 

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», первая в этом году проверка пассажирского транспорта превратилась в шоу. Сотрудники управления транспорта оценивали пассажиропоток на остановке в посёлке Берёзовка. За день до рейда местная администрация на своём сайте, а также паблики в социальных сетях начали призывать жителей не оставаться равнодушными и прийти на остановку к 7 часам. Пассажиры изливали душу на камеру, а позже отметили, что перед проверкой у остановки собралось как никогда много автобусов всех нужных маршрутов.

Позже начальник управления транспорта администрации краевого центра Сергей Суковатый назвал коллапс в Берёзовке пиар-ходом местного депутата Максима Иванова, который за счёт конфликта с муниципалитетом хочет обеспечить себе победу на предстоящих выборах. Сам Суковатый проверил ситуацию на остановке «Авиагородок». В час пик там не было очередей и давок в автобусах.

Агентство также сообщало, что проверки начались после того, как утром 9 января людям пришлось буквально штурмовать автобусы. Коллапс, возникший в связи с отменой маршрутов, привлёк внимание властей Хабаровского края. Глава региона Вячеслав Шпорт поручил мэру дальневосточной столицы проверить, насколько были необходимы корректировки маршрутной сети города.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru