Хабаровчанин легализовал свой бизнес с помощью поддельной прописки

В дальневосточной столице правоохранители засекли местного жителя, в паспорте которого стоял поддельный штамп о прописке. Мужчина пытался легализовать свой бизнес и использовал заведомо подложный документ. На хабаровчанина возбуждено уголовное дело.

Проверка прокуратуры показала, что гражданин хотел зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель и оформить юридическое лицо. Он предоставил в налоговый орган свой документ с поддельной отметкой о прописке паспортно-визовой службы Кировского РОВД от 17 апреля 2014 года. Несмотря на то, что у сотрудников ведомства сразу возникли сомнения по поводу этого штампа, ИП и юридическое лицо зарегистрировали, а нужную проверку налоговый орган не провёл.

Прокуратура внесла руководителю ИФНС России по Железнодорожному району Хабаровска представление, чтобы тот устранил нарушение требований законодательства. Материалы проверки надзорный орган направил на предварительное расследование. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, в региональном управлении МВД России решили возбудить уголовное дело в отношении нарушителя.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о незаконных махинациях с пропиской. Чаще всего услугами людей, которые пытаются нелегально заработать на этом, пользуются иностранцы. Так, в краевой столице выявили преступную группу, которая таким способом добывала себе средства на жизнь. К потенциальным клиентам приезжали курьеры и забирали паспорта. Через несколько часов они возвращали документ с оттиском печати о регистрации. За свои услуги посредники просили 18 тысяч рублей. Другие хабаровчане брали за поддельную прописку от трёх до 17 тысяч.