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Подземные переходы в центре Хабаровска всё ещё планируют построить

Подземные переходы в центре Хабаровска всё ещё планируют построить
Мэрия дальневосточной столицы надеется реализовать проект на федеральные деньги
20 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Власти Хабаровска не намерены ставить крест на плане строительства подземных переходов в центре дальневосточной столицы. Мэрия готова начать работы уже в этом году и рассчитывает, что проект удастся воплотить в жизнь с привлечением денег из федерального бюджета.

Как писало РИА «Восток-Медиа», о перспективном плане по разгрузке транспортной сети в центре Хабаровска начали говорить ещё в 2014 году. Один из подземных переходов должен был появиться в районе площади имени Ленина — на пересечении улиц Пушкина и Муравьёва-Амурского, второй — на перекрёстке Муравьёва-Амурского и Калинина. Позже эти планы из-за проблем с бюджетом неоднократно сдвигали — мэрия нашла инвестора, однако не могла изыскать средства для софинансирования.

«Мы эти объекты уже спроектировали, довели до рабочего порядка — но были вынуждены отложить из-за кризиса в пользу более насущных нужд. Теперь появилась возможность участвовать в федеральной программе по развитию улично-дорожных сетей. Это то, о чём говорил президент — правительство страны будет помогать благоустраивать города. Несмотря на жёсткие сроки и фактически конкурсную основу, представленный нами план действий выиграл грант», — рассказал журналистам во вторник вице-мэр Хабаровска Валерий Лебеда.

По его словам, городу «причитается» около 600 миллионов рублей. При этом властям дальневосточной столицы пока неизвестно, на что именно они смогут тратить эти деньги.

«Одно из направлений, которые мы рассматриваем — эти два пешеходных перехода, которые для города, безусловно, очень важны. Но с бюджетными деньгами шутить нельзя, нужно чётко понимать, что именно мы можем делать», — подчеркнул чиновник.

Он добавил, что иностранный инвестор, который занимается финансированием строительства и поставкой оборудования мусороперегрузочной станции «Южная», по-прежнему заинтересован в участии в строительстве переходов в центре Хабаровска. Корейская компания готова понести расходы, которые город постепенно возместит в рамках государственно-частного партнёрства.

 
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