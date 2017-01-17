Несмотря на запрет, ванинец позаимствовал чужую иномарку

В посёлке Ванино сотрудники ГИБДД задержали подозреваемого в угоне иномарки. Мужчина «одолжил» автомобиль у своего знакомого, с которым накануне распивал алкоголь.

К стражам правопорядка с заявлением обратился житель районного центра. Мужчина рассказал, что не обнаружил свою машину, припаркованную у дома по улице Октябрьская, после весёлого застолья со своими приятелями. Сотрудники Госавтоинспекции в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность и задержали подозреваемого в угоне. Им оказался 20-летний приятель потерпевшего.

«Установлено, что фигурант во время распития алкогольных напитков попросил у хозяина квартиры ключи от его автомобиля — прокатиться до магазина. Владелец иномарки отказал в просьбе гостя. После того как все уснули, злоумышленник похитил ключи и документы от машины хозяина квартиры и поехал кататься по посёлку. Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили транспортное средство около соседнего дома c потерпевшим и вернули автомобиль владельцу», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По факту угона транспорта правоохранители возбудили уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения на время следствия.