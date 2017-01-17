В администрации Хабаровска посочувствовали строителям небоскрёба

В мэрии Хабаровска с большой долей скепсиса относятся к идее строительства небоскрёба в центре дальневосточной столицы. Как отметил на пресс-конференции вице-мэр города Валерий Лебеда, ситуация с «Бриллиантом чистой воды» сложная и инвестору придётся совершить настоящий подвиг, чтобы воплотить проект в реальность.

«Застройщик решил его делать. Он пробивается в жизни, как может — почему мы должны говорить, что этого делать нельзя? Но реально: вы видели эту маленькую площадку? Надо быть героем труда и не знаю, кем ещё, чтобы там построить небоскрёб», — сказал чиновник.

Валерий Лебеда подчеркнул, что всю инфраструктуру здания придётся размещать под землёй, делать туннели под улицами, чтобы обеспечить доступ горожан к объекту.

«Комментировать здесь особенно нечего, чем сможем — будем помогать. Задачи очень амбициозные, я бы даже сказал — суперамбициозные, желаем застройщику удачи. Получится «Бриллиант» — будем счастливы, нет — попробуем найти выход в другом месте», — добавил вице-мэр.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», небоскрёб высотой больше 200 метров начнут строить весной 2017 года. Планируется, что «Бриллиант чистой воды» возведут за полтора года. Сооружать огромное здание будут иностранные специалисты, на подмогу им приглашают местных проектировщиков и строителей. Чтобы уложиться в сроки, на улице Пионерской между «Водоканалом» и автодорожной развязкой на улице Калинина построят производственную базу для возведения небоскрёба.

Общее количество этажей — 55. Огромную работу предстоит проделать под землёй, где расположится система тоннелей, вниз небоскрёб уйдёт на шесть уровней. Там расположатся паркинг на полторы тысячи машиномест, огромный супермаркет площадью в пять тысяч квадратных метров и множество других общедоступных объектов.В ноябре прошлого года а объекте начались первые работы.