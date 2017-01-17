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Алиментщица из Хабаровского края не смогла продать свою квартиру

Алиментщица из Хабаровского края не смогла продать свою квартиру
Чтобы завершить сделку, ей пришлось оплатить долг, от которого она отказывалась
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Жительница Хабаровского края не могла продать квартиру, потому что задолжала своему ребёнку 70 тысяч рублей. Она обратилась к судебным приставам только тогда, когда захотела выручить деньги за своё жильё.

Женщина длительное время отказывалась выплачивать ребёнку денежное содержание, планируя и дальше копить алиментный долг. Но через некоторое время нерадивая мать лично явилась в отдел судебных приставов и попросила снять запрет на регистрационные действия в отношении своей квартиры. Она рассказала, что запланировала сделку купли-продажи. Судебный пристав объяснил женщине, что снять ограничения он может только после того, как она погасит долг в полном объёме. Как сообщает пресс-служба управления ФССП России по Хабаровскому краю, мать нашла необходимую сумму в этот же день.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о других злостных неплательщицах алиментов, проживающих в крае. Так, в Бикинском районе женщина, задолжавшая своему ребёнку содержание, заперлась в туалете собственной квартиры. Она пыталась убедить представителей УФССП, что её нет дома. Также в регионе обнаружили алиментщицу, которая притворилась креслом. Во время проверки по месту жительства приставы обратили внимание на «живую» мебель в доме. Женщина пряталась под кучей тряпок, надеясь, что её не найдут.

 
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