Алиментщица из Хабаровского края не смогла продать свою квартиру

Жительница Хабаровского края не могла продать квартиру, потому что задолжала своему ребёнку 70 тысяч рублей. Она обратилась к судебным приставам только тогда, когда захотела выручить деньги за своё жильё.

Женщина длительное время отказывалась выплачивать ребёнку денежное содержание, планируя и дальше копить алиментный долг. Но через некоторое время нерадивая мать лично явилась в отдел судебных приставов и попросила снять запрет на регистрационные действия в отношении своей квартиры. Она рассказала, что запланировала сделку купли-продажи. Судебный пристав объяснил женщине, что снять ограничения он может только после того, как она погасит долг в полном объёме. Как сообщает пресс-служба управления ФССП России по Хабаровскому краю, мать нашла необходимую сумму в этот же день.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о других злостных неплательщицах алиментов, проживающих в крае. Так, в Бикинском районе женщина, задолжавшая своему ребёнку содержание, заперлась в туалете собственной квартиры. Она пыталась убедить представителей УФССП, что её нет дома. Также в регионе обнаружили алиментщицу, которая притворилась креслом. Во время проверки по месту жительства приставы обратили внимание на «живую» мебель в доме. Женщина пряталась под кучей тряпок, надеясь, что её не найдут.