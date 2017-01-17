Сумма обвинения хабаровским "распильщикам" выросла на 4 миллиона

В дальневосточной столице правоохранители направили в суд уголовное дело в отношении организованной группы, которая нелегально торговала «распилами». Как выяснили следователи, за несколько месяцев подельники продали жителям Дальнего Востока не 22, а 28 иномарок, стоимость которых составила больше 12 миллионов рублей.

В декабре 2015 года в хабаровскую полицию обратилась девушка, которая сообщила, что неизвестные продали ей автомобиль за 430 тысяч рублей по поддельным документам. Правоохранителям удалось задержать троих злоумышленников, которые оказались причастны к 27 похожим эпизодам.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», один из сообщников узнавал у граждан, которые продавали автомобили, информацию из техпаспорта иномарок, дату их постановки на учёт в ГИБДД, данные о регистрационном знаке автомобиля и о собственнике. По этим сведениям он делал поддельные документы на «распилы». По первоначальным данным, мужчины были причастны к 22 подобным инцидентам, ущерб от которых составил 8 миллионов рублей, но теперь данные расширились.

Преступную группу организовал безработный 33-летний житель краевого центра. Мужчина категорически отрицал легальный доход, решил зарабатывать на жизнь криминальным способом и разработал для этого целую схему. Подозреваемый приобретал машины, привезённые из-за границы на запчасти, нелегально изготавливал на них паспорта, а затем подавал объявления о продаже на интернет-порталах. К такому способу заработать он привлёк двоих приятелей 22 и 30 лет. Злоумышленник закупал им средства связи с сим-картами, оформленными на других лиц, и подбирал подходящие автомобили. Он чётко распределял роли для каждого из участников, решал, какие машины они будут продавать, и платил им деньги.

Следователи установили причастность мужчин к 28 фактам продажи «распилов», общий ущерб потерпевших составил больше 12 миллионов рублей. От действий злоумышленников пострадали жители Сахалинской и Еврейской Автономной областей, а также Хабаровского края. Уголовное дело правоохранители направили в суд для рассмотрения по существу. Каждому подельнику грозит до 10 лет лишения свободы. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по региону, до вынесения приговора обвиняемых оставят под арестом.