Офицера, погибшего в катастрофе Ту-154, похоронили в Хабаровске

Проститься с полковником Александром Вагановым пришли несколько тысяч человек

Церемония прощания с Александром Вагановым, который находился на борту разбившегося Ту-154, прошла в дальневосточной столице. По оценке представителей ВВО, проводить полковника пришли несколько тысяч человек.

Как сообщает РИА «Новости», прощание с Вагановым состоялось в музее Восточного военного округа в Хабаровске. У гроба стояла рота почётного караула. Тысячи людей несли к гробу цветы. Среди присутствующих были родственники, представители Восточного военного округа, правительства края, мэрии Хабаровска, ветераны и жители города.

После церемонии прощания траурная процессия отправилась на Матвеевское кладбище, где прошло отпевание погибшего и его похороны. Тело Александра Ваганова предали земле с воинскими почестями.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что полковник Александр Ваганов находился на борту самолёта Ту-154 Минобороны России и направлялся в командировку в Сирию. Полковник служил в управлении кадров объединённого стратегического командования Восточного военного округа и проживал вместе с семьей в Хабаровске. У погибшего офицера остались жена и две дочери.

Самолёт, принадлежавший министерству обороны России, должен был доставить пассажиров на авиабазу в Хмеймим в Сирии. Воздушное судно с 92 пассажирами исчезло с диспетчерских радаров через несколько минут после вылета из Адлера. Обломки нашли в полутора километрах от побережья моря в районе Сочи, на глубине от 50 до 70 метров.

Память погибших в Хабаровске почтили 26 декабря. Горожане несли свечи и цветы к памятнику штурмовику Су-7Б. Отдельную акцию провели военные музыканты. Они создали импровизированный мемориал на площади Славы в память об основателе международного фестиваля военных оркестров «Амурские волны» Валерии Халилове.