На горнолыжной базе "Спартак" в Хабаровском районе почти нет снега

Жители краевой столицы и Хабаровского района продолжают жаловаться на горнолыжную базу «Спартак». По словам посетителей, на ней не хватает снега, и из-за этого там невозможно полноценно отдыхать и тренироваться. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в конце прошлой недели в регионе прошли осадки, но метель лишь слегка припорошила территорию базы сверху. На «Спартаке» можно кататься только на одной трассе, и то до третьей опоры.

«Если честно, этот снежок сильно погоду не изменил. Всё то же самое. Только немного рыхлого снега сверху. Не более того», — сообщил корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» лыжник Кирилл Шохирев.

На всех трёх спусках базы экстремалы в начале сезона нашли камни, лёд и ямы. Из-за них на «Спартаке» падения случаются даже у бывалых спортсменов.

«Можно упасть без проблем, даже если маленький камушек попадёт куда-нибудь на крепление. Крепление отцепится — и всё. Какой хочешь может быть исход. Мне кажется, что сейчас пойдёт температура потеплее, и снег растает», — поделилась сноубордистка Катерина Тимофеева.

Снеговые пушки, которые есть на спортивной базе, не могут работать при температуре ниже -15 градусов по Цельсию. Но и в тёплые дни долго покрывать трассу снегом не удаётся из-за того, что в искусственном водоёме не хватает ресурсов. Экстремалы каждый год составляют петиции в адрес руководства «Спартака», но результата это не приносит. Не обновлены к новому сезону и подъёмники, которые периодически выходят из строя.

«Посетители есть, но из-за того, что везде нет снега, может, не все понимают, что можно приехать покататься», — объяснил заместитель директора «Спартака» Александр Хромых.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее сообщало, что горнолыжную базу «Спартак» собирались реконструировать. Объект мог стать площадкой для тренировки спортсменов российских сборных по горнолыжному спорту, сноуборду и фристайлу. В последние годы хабаровчане неоднократно жаловались на инфраструктуру «Спартака», его сервис и качество спусков. Находились даже энтузиасты, готовые осовременить лыжную базу. Однако руководство последней не спешило к сотрудничеству, а потом реализации планов помешало наводнение 2013 года.