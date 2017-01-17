Фестиваль снежных скульптур впервые проведут в Хабаровске

Фестиваль снежных скульптур впервые пройдёт в Хабаровске. Его назвали по месту проведения мероприятия — «На набережной». Участие в создание композиций примут десять команд из разных городов Дальнего Востока.

За инструменты возьмутся представители Благовещенска, Биробиджана, Комсомольска-на-Амуре и дальневосточной столицы. Среди мастеров будут и именитые скульпторы, за плечами которых уже есть победы на международных конкурсах.





«Мы, как члены Союза художников, постоянно участвуем в разных фестивалях, в том числе в других городах и странах. Подумали, почему бы не провести подобное событие в Хабаровске? Считаем, что дальневосточную столицу подобный фестиваль не должен обходить стороной», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» организатор фестиваля Евгений Петишев.













Планировалось, что участниками фестиваля «На набережной» станут художники из Китая, однако они не смогли приехать. Для скульпторов подготовят десять снежных блоков размером три на три метра. Большинство из них уже сделано. На создание одной заготовки уходит несколько дней: специальная пушка создаёт искусственный снег, сутки он «отлёживается», после этого его помещают в деревянные короба, прессуют и оставляют ещё на 24 часа.









«После этого короб снимается и снег готов. Он твёрдый как лёд — кристаллы другие, более прочные. Это позволяет лучше утрамбовать его. Такую технологию используют на фестивалях в Китае. Горожане сильно не мешают, только оставили несколько надписей на снегу, но это не критично. Погода благоприятствует — температура понижается и снег становится твёрже», — отметил Евгений Петишев.









К работе скульпторы приступят 26 января. На создание композиций им дадут четыре дня. Итоги подведут 29 января. Полёт фантазии художников ограничит только тематика — «Год экологии». Хотя и эту общую идею организаторы считают широкой и не ограничивающей замыслы. Победители получат дипломы, кубки и 60 тысяч рублей, обладателям серебра достанется по 50 тысяч. Конкурсантов, занявших третье место, наградят премией в 40 тысяч. Остальным участникам вручат по 15 тысяч рублей. Отдельно выделят участников в номинациях «Особый взгляд» и «Мастерство». В состав членов жюри войдут художники и скульпторы из дальневосточной столицы, а также представители краевого правительства.









Организаторы надеются провести фестиваль в международном масштабе уже в следующем году. Не исключено, что победитель получит путёвку на конкурс в Китай.