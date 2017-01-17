Сегодня вторник, 17 января 2017 года, 13:48
Новый генподрядчик Восточного не пускает на работу "Дальспецстрой"
Новый генподрядчик Восточного не пускает на работу "Дальспецстрой"
Приморские спасатели достали из воды "Мазду" с погибшим водителем
Приморские спасатели достали из воды "Мазду" с погибшим водителем
Фестиваль снежных скульптур впервые проведут в Хабаровске
Фестиваль снежных скульптур впервые проведут в Хабаровске
Прокуратура: виновник ДТП в Комсомольске страдал алкогольным психозом
Прокуратура: виновник ДТП в Комсомольске страдал алкогольным психозом
Во Владивостоке загорелся камчатский рыболовный траулер
Во Владивостоке загорелся камчатский рыболовный траулер
Регионы:


Популярное
вчера, 17:40
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"
сегодня, 11:26
Во Владивостоке машины уходят под лёд
вчера, 15:27
Работница банка украла из кассы 6 миллионов рублей
вчера, 14:33
Приморские депутаты отказались работать бесплатно
вчера, 18:08
В заброшенном роддоме во Владивостоке вспыхнул пожар
вчера, 14:08
Прощание с умершей во Владивостоке артисткой пройдёт в Москве и Крыму
вчера, 14:57
За помощь в поимке тех, кто ранил тигрёнка, заплатят 150 тысяч рублей
вчера, 14:51
Во Владивостоке переехал один из пунктов обслуживания Дальэнергосбыта
сегодня, 09:15
Экономный хабаровчанин хотел купить авто и попался на уловку мошенника
вчера, 17:26
Более сотни жителей Золотой Долины переедут в новые квартиры

Обсуждаемое
вчера, 17:40
12

В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"
вчера, 14:33
7

Приморские депутаты отказались работать бесплатно
вчера, 14:57
4

За помощь в поимке тех, кто ранил тигрёнка, заплатят 150 тысяч рублей
сегодня, 11:26
4

Во Владивостоке машины уходят под лёд
вчера, 15:27
3

Работница банка украла из кассы 6 миллионов рублей
вчера, 17:14
2

Владивостокская епархия учит английскому за пожертвования
вчера, 14:35
1

"Встреча" трамваев в Хабаровске произошла из-за постороннего предмета
вчера, 14:08
1

Прощание с умершей во Владивостоке артисткой пройдёт в Москве и Крыму
вчера, 14:05
1

Улов приморских рыбаков составил почти пятую часть от общероссийского
вчера, 17:40
1

Платно или задаром: в Хабаровске решают вопрос с тёплой купелью
Народный топ новостей

Гость
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым 15.01.2017
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным


Актуально
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной" вчера, 17:40
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах

Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 321



Система Orphus

Фестиваль снежных скульптур впервые проведут в Хабаровске

Фестиваль снежных скульптур впервые проведут в Хабаровске
Площадкой для создания композиций станет набережная Амура
сегодня, 11:55
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 1

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Фестиваль снежных скульптур впервые пройдёт в Хабаровске. Его назвали по месту проведения мероприятия — «На набережной». Участие в создание композиций примут десять команд из разных городов Дальнего Востока.

За инструменты возьмутся представители Благовещенска, Биробиджана, Комсомольска-на-Амуре и дальневосточной столицы. Среди мастеров будут и именитые скульпторы, за плечами которых уже есть победы на международных конкурсах.


 
 

«Мы, как члены Союза художников, постоянно участвуем в разных фестивалях, в том числе в других городах и странах. Подумали, почему бы не провести подобное событие в Хабаровске? Считаем, что дальневосточную столицу подобный фестиваль не должен обходить стороной», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» организатор фестиваля Евгений Петишев.


 

 

 

Планировалось, что участниками фестиваля «На набережной» станут художники из Китая, однако они не смогли приехать. Для скульпторов подготовят десять снежных блоков размером три на три метра. Большинство из них уже сделано. На создание одной заготовки уходит несколько дней: специальная пушка создаёт искусственный снег, сутки он «отлёживается», после этого его помещают в деревянные короба, прессуют и оставляют ещё на 24 часа.


 

 

«После этого короб снимается и снег готов. Он твёрдый как лёд — кристаллы другие, более прочные. Это позволяет лучше утрамбовать его. Такую технологию используют на фестивалях в Китае. Горожане сильно не мешают, только оставили несколько надписей на снегу, но это не критично. Погода благоприятствует — температура понижается и снег становится твёрже», — отметил Евгений Петишев.


 

 

К работе скульпторы приступят 26 января. На создание композиций им дадут четыре дня. Итоги подведут 29 января. Полёт фантазии художников ограничит только тематика — «Год экологии». Хотя и эту общую идею организаторы считают широкой и не ограничивающей замыслы. Победители получат дипломы, кубки и 60 тысяч рублей, обладателям серебра достанется по 50 тысяч. Конкурсантов, занявших третье место, наградят премией в 40 тысяч. Остальным участникам вручат по 15 тысяч рублей. Отдельно выделят участников в номинациях «Особый взгляд» и «Мастерство». В состав членов жюри войдут художники и скульпторы из дальневосточной столицы, а также представители краевого правительства.


 
 

Организаторы надеются провести фестиваль в международном масштабе уже в следующем году. Не исключено, что победитель получит путёвку на конкурс в Китай.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru