У жителя Хабаровского края из квартиры вытащили шахматный стол

В Хабаровском крае житель посёлка Лососина стал жертвой кражи. Из его дома пропали холодильник и шахматный стол. Злоумышленница, которую задержали полицейские, собиралась продать эти вещи, но ей помешали стражи правопорядка.

Случай произошёл в Советско-Гаванском районе региона. Потерпевший обратился в правоохранительные органы и рассказал, что его долгое время не было дома, а когда он вернулся, обнаружил, что замок на входной двери его квартиры кто-то вскрыл. Из жилья пропали холодильник и шахматный стол, общую стоимость которых 60-летний заявитель оценил в 25 тысяч рублей.

Стражи правопорядка задержали подозреваемую — 37-летнюю соседку потерпевшего. Установлено, что фигурантка воспользовалась долгим отсутствием хозяина квартиры, проникла в помещение и похитила имущество. Она рассказала, что пошла на кражу, чтобы позже продать награбленное и выручить деньги. Похищенное имущество оперативники изъяли по месту проживания женщины и вернули законному владельцу. По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, раньше фигурантка к уголовной ответственности не привлекалась, поэтому её отпустили под подписку о невыезде. По факту кражи правоохранители возбудили уголовное дело.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее неоднократно писало о случаях краж, в которых добычей преступников становились нетипичные вещи. Так, жительница Комсомольска-на-Амуре поживилась в чужой квартире, помимо всего прочего, гантелями. Значительную часть награбленного злоумышленница продала через сайт объявлений до того, как её нашли правоохранители. А хабаровчанин похитил из чужого гаража надувную лодку и бензокосу. Ему удалось сбыть всё до прихода полицейских.