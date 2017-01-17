Прокуратура: виновник ДТП в Комсомольске страдал алкогольным психозом

Новые подробности аварии в Комсомольске появились у правоохранителей. По данным городской прокуратуры, водитель пассажирского автобуса, влетевшего в машину дорожных рабочих, был психически болен.

«Было установлено, что водитель страдает психическим заболеванием «алкогольный психоз». И, согласно перечню медицинских ограничений к управлению транспортными средствами, человек, имеющий данное заболевание, не имеет права управлять транспортом», — рассказала корреспондентам программы «Вести-Хабаровск» помощник прокурора Комсомольска-на-Амуре Ольга Тихоньких.

По данным надзорного органа, это не единственный случай, когда владелица автобусного бизнеса попадает в поле зрения правоохранителей. Однажды сотрудник её предприятия возил людей, будучи лишённым прав.

На заседания бизнес-леди не приходила. Ленинский районный суд Комсомольска обязал её компенсировать моральный вред и материальный ущебр пассажирам и назначил штраф в размере ста тысяч рублей. Но вины предприниматель так не признала и сейчас обжалует решение суда в апелляционной инстанции. Пока продолжаются тяжбы, пассажиры пригородного автобуса, пострадавшие в аварии ещё два года назад, не могут добиться компенсации вреда, причинённого их здоровью.

Пенсионерка из Комсомольска-на-Амуре Галина Сентемова получила перелом грудины и удар сердца. От более опасных увечий её спас дачный рюкзак. Другая пострадавшая, Алла Нижегородова до сих пор лечит последствия тяжёлых травм. Когда она обратилась в суд, выяснилось, что страховка, которая обычно входит в стоимость автобусного билета, расходы на лечение не покроет — у предпринимателя она закончилась ещё в 2014 году. Взыскивать всю сумму теперь придётся с перевозчика. Делать это предстоит судебным приставам.

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