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Хабаровский край наградят за снимки природы и животных с фотоловушек

Хабаровский край наградят за снимки природы и животных с фотоловушек
Рекордсменом всероссийского конкурса стало охотхозяйство "Дурминское"
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

Хабаровский край вошёл в число победителей национального конкурса «Фотоловушка — 2016», который приурочен к 100-летнему юбилею основания заповедной системы России. По информации Минприроды региона, всего на федеральный конкурс поступило 1 800 редких фотоснимков и видеороликов. От края в нём приняли участие ФГБУ «Заповедное Приамурье», институт водных и биологических проблем ДВО РАН и лесоохотничье хозяйство «Дурминское». Победителей определяли пользователи Интернета в номинациях «Хищники», «Копытные», «Кошачьи», «Птицы» и других.

«Среди заповедников и национальных парков в номинации «Другие виды животных» победу одержала фотография «Беличьи догонялки», сделанная фотоловушкой «Заповедного Приамурья». Абсолютным рекордсменом всего конкурса стало охотхозяйство «Дурминское», которое возглавляет известный в крае биолог-охотовед Александр Баталов. Его фото- и видео работы, запечатлевшие тигров, изюбрей, кабанов и других животных дальневосточной тайги, одержали победу сразу в трёх номинациях», — рассказала замначальника отдела экологической экспертизы и нормирования краевого Минприроды Елена Голубева.

Конкурс организовали, в первую очередь, чтобы показать стране возможности современных фотоловушек и поощрить их использование. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, награждать победителей будут 20 января в Москве.

В регионе фотоловушки активно используют для наблюдения за крупными животными — прежде всего, за амурскими тиграми. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», с помощью этих приборов учёные следят за тигром по кличке Упорный. Осенью 2014 года он начал таскать собак из дворов жителей окраины города Вяземский. Охотоведы отловили его и доставили в центр «Утёс», где зверь прошёл успешную реабилитацию. В мае 2015 года тигра, надев на него ошейник с GPS-модулем, выпустили в урочище «Тигровый дом» на границе с национальным парком «Анюйский». В сентябре этого года специалисты нашли в Комсомольском районе следы, похожие на «тигриную свадьбу» — вероятнее всего, Упорный нашёл себе спутницу.

 
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