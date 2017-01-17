В Нанайском районе разгружали лопатой крупный улов карася

Житель Нанайского района стал свидетелем погрузки крупного улова карася. Неизвестная бригада освобождала от рыбин сети и забрасывала карповых в многотонные грузовики с помощью подборных лопат. Местный житель успел запечатлеть происходящее на видео, а запись прислал в редакцию телеканала «Вести-Хабаровск».

«Полный кузов. Полный ЗИЛ уже карася. Ещё дальше лопатами сыплют», — прокомментировал автор видеоролика.

На льду водоёма, рядом с лункой, своей очереди дожидались ещё несколько сотен хвостов живого карася. Кто и где именно ловит рыбу в промышленных масштабах, неизвестно. Но видеозаписью уже заинтересовалась природоохранная прокуратура Хабаровского края. В ведомстве намерены выяснить место, где добывали карповых. В случае, если рыбалка проходила на территории национального парка Анюйский, эти действия будут признаны незаконными, а виновников ждёт серьёзное наказание.

Наряду с сомнительной легальностью вылова карася, ещё одна причина беспокойства — возможная опасность для здоровья людей. Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», охлаждённая рыба из рек и озёр региона поступает на прилавки магазинов «в комплекте» с паразитами. Эксперты межрегионального управления Россельхознадзора обнаруживают вредителей в 80 % улова из пресных водоёмов. Блюда из карпа и щуки при нарушении технологии приготовления могут стать причиной отравления, а то и смертельного исхода.