В Хабаровске из-за аварии с шестью машинами "встала" улица Воронежская

Проехать в сторону центра не могут автомобили, автобусы и трамваи

В дальневосточной столице сегодня утром, 17 января, на улице Воронежской столкнулись шесть автомобилей. Авария произошла недалеко от остановки общественного транспорта «Автовокзал» в сторону Центрального района Хабаровска.

Повреждённые машины полностью перегородили движение по Воронежской в сторону железнодорожного вокзала, объезжать ДТП приходится по встречной полосе. Также транспортным средствам сложно проехать с улицы, на которой столкнулись автомобили, к краевой ГИБДД.





Из-за происшествия длинная пробка образовалась на Воронежской, начиная ещё с улицы Шелеста, с остановки «Топографический техникум». Там движению автомобилей мешает ещё одна авария. В сторону Краснофлотского района проезд по Воронежской также затруднён. Сложности возникли у пассажиров не только машин и автобусов, но и трамваев — один из участников аварии перегородил своим транспортным средством пути.

По предварительным данным, участниками дорожно-транспортного происшествия стали Mitsubishi Delica, Toyota Corona, Toyota Platz, Toyota Land Cruiser, Mazda Tribute и Toyota RAV4. Как сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» старший инспектор отдела ГИБДД городского управления МВД России Александр Баранов, на месте уже работают специалисты.