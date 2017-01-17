Андрей Мартемьянов: с "Йокеритом" парни вытаскивали из себя всё

После матча с финским «Йокеритом» и. о. главного тренера хабаровского «Амура» Андрей Мартемьянов поздравил хабаровчан с отличным результатом «тигров» и сравнил прошедший матч с игрой плей-офф.

«Хотел бы поздравить болельщиков с победой. Мы им очень благодарны, играем для них. Это была тяжёлая игра, «Йокерит» — очень грамотная и мастеровитая команда. Мы готовились к встрече с ней, но, к сожалению, пропустили ненужные голы, потом доигрывали на характере — парни вытаскивали из себя всё, что могли. Не всё было на нашей стороне. Мы гордимся, что у нас команда с характером, которая не опускает руки и бьётся. Будем стараться прождолжать в том же духе», — рассказал Андрей Мартемьянов.

Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен, в свою очередь, признал, что «Амур» сыграл хорошо, и назвал победу «тигров» заслуженной.

Сами игроки хабаровской команды остались довольны исходом матча. По мнению «тигров», они неплохо провели встречу, несмотря на острые моменты, особенно в нервной концовке третьего периода.

«Надёжно играли в защите, выбросили хорошие шайбы и выиграли. Если продолжать в том же духе, и все четыре звена при этом будут выкладываться по максимуму, забивать первые две шайбы в игре, то будет прогресс. Главное — начать», — считает нападающий «Амура» Кристиан Куусела.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», «тигры» обыграли середняка западной конференции — финский «Йокерит». Уступая по ходу матча 2:0, «Амур» сумел не только сравнять счёт, но и вырываться вперёд — 3:2. Следующий матч в «Платинум Арене» состоится 19 января — хабаровчане примут владивостокский «Адмирал».