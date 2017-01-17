Экономный хабаровчанин хотел купить авто и попался на уловку мошенника

В дальневосточной столице стражи правопорядка задержали подозреваемого в мошенничестве. Мужчина под предлогом выгодной продажи иномарки похитил почти миллион рублей, а к моменту задержания успел потратить около половины этой суммы.

В городской отдел полиции № 6 с заявлением обратился житель Хабаровска. Потерпевший рассказал, что его заинтересовало объявление о продаже внедорожника по цене значительно ниже рыночной на одном из автомобильных сайтов. Созвонившись с продавцом, покупатель приехал в офис для оформления договора купли-продажи. При личной встрече руководитель фирмы объяснил, что его компания занимается покупкой автомобилей из Японии и привозит разные иномарки под заказ для клиентов.

Потерпевший внёс в кассу предприятия полную предоплату за покупку автомобиля, который в течение месяца, согласно договору, должны были доставить в Хабаровск. Но в установленный срок свои обязательства представитель компании не выполнил, под различными предлогами переносил встречи, а позже перестал выходить на связь. Ущерб потерпевшего составил 930 тысяч рублей.

«Сотрудники уголовного розыска задержали ранее не судимого 29-летнего представителя фирмы. В ходе выемки стражи порядка изъяли 530 тысяч рублей, а остальные денежные средства фигурант потратил на личные нужды. На время предварительного следствия задержанному избрана мера пресечения — подписка о невыезде», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

По факту мошенничества правоохранители возбудили уголовное дело. Хабаровчанина, который решился на преступление, ожидает лишение свободы сроком до шести лет.