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В Хабаровском крае обустраивают автозимник до далёких сёл

В Хабаровском крае обустраивают автозимник до далёких сёл
Он свяжет с федеральной трассой три населённых пункта
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

В регионе заканчивается обустройство автозимника до трёх отдалённых сёл — Новокуровка, Улика-Национальное и Победа. Дорога свяжет эти населённые пункты с краевым центром. Соответствующее поручение ещё в прошлом году озвучил глава региона Вячеслав Шпорт.


 

Автозимник начинается от 62-го километра федеральной трассы «Чита — Хабаровск». Дорога протягивается на 30 километров до села Новокуровка, оттуда — ещё на 32 километра до села Победа. Трасса проходит через реки Тунгуска и Кур, поэтому там оборудованы безопасные ледовые переходы.


 

Подрядная организация занимается не только строительными работами, но и будет в дальнейшем содержать дорогу. На эти цели в краевом бюджете предусмотрено более 17 миллионов рублей. Эксплуатировать зимник  будут до конца марта.


 

«Данное направление очень востребовано, и проезд по зимнику уже обеспечен. Жители им активно пользуются, идёт доставка продуктов питания, ГСМ. Подрядчик завершит работы до 25 января. Сейчас идёт установка знаков, оборудуются «карманы», ограждения, обочины», — сообщил заместитель министра промышленности и транспорта края Богдан Мусянович.


 

С появлением автозимника обеспечено круглогодичное транспортное сообщение с этими отдалёнными населёнными пунктами Хабаровского района. Ранее добраться до Новокуровки и Победы можно было только на вертолёте (во время весенней и осенней распутицы в апреле и ноябре), а также по реке Тунгуска во время навигации. Об этом сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

 
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