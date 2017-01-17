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Юные хабаровчане отметят День детских изобретений

Юные хабаровчане отметят День детских изобретений
Маленькие учёные во всём мире ежегодно делают жизнь ярче и интереснее
сегодня, 08:35
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Меховые наушники, водные лыжи, ласты для рук, фруктовое мороженое на палочке и даже шрифт Брайля объединяет, как ни странно, возрастная категория их создателей. Все эти изобретения увидели свет благодаря юным испытателям и учёным. Сегодня, 17 января, весь мир отмечает День детских изобретений.


 

Более 500 тысяч школьников ежегодно придумывают разнообразные гаджеты и игры, создают и модифицируют роботов и технику. Их реализованные проекты делают жизнь ярче, удобнее и интереснее. Сегодня — именно тот день, когда нужно порадоваться талантам юных гениев и оценить значимость их многочисленных идей.


 

Сегодняшняя дата выбрана для праздника не случайно. В этот день родился один из выдающихся американцев — государственный деятель, дипломат, учёный, изобретатель, журналист Бенджамин Франклин. Свое первое изобретение — пару ласт для плавания, которые надевались на руки, — он изобрёл в возрасте 12 лет. 


 

В дальнейшем он продолжил научные исследования и, проведя множество экспериментов, внёс неоценимый вклад в мировую науку. Франклин ввёл обозначение электрически заряженных состояний «+» и «−», привёл доказательство электрической природы молнии, в 1752 году предложил проект молниеотвода, впервые применил электрическую искру для взрыва пороха, получил патент на конструкцию кресла-качалки, в 1784 году изобрел бифокальные очки. И это только небольшая часть изобретательского наследия учёного.


 

Перечислять детские изобретения можно бесконечно: это и перчатки без пальцев, и бумажный пакет с квадратным дном, и калькулятор, и ещё множество вещей, которыми мы пользуемся в повседневной жизни. В День детских изобретений проходят многочисленные демонстрации новых изобретений, конкурсы, награждения. Всегда звучит задорный смех, шутки, музыка, потому что изобретать — это естественное состояние всех детей.

 
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