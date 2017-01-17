Во вторник Хабаровск накроет небольшой снегопад

В дальневосточной столице сегодня, 17 января, переменная облачность. В утренние часы в городе преимущественно пасмурно, но уже после обеда небо прояснится.
По данным Дальневосточного УГМС, сегодня в Хабаровске возможен небольшой снегопад. Незначительные осадки пройдут во второй половине дня.
Температура воздуха утром составляет -22…-20 градусов по Цельсию. После полудня столбик термометра покажет отметку в -14…-12 градусов.
Воздушные массы движутся с северной стороны. Скорость ветра составляет 3-8 метров в секунду.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"! +7 902 554 54 54
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.