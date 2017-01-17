Во вторник Хабаровск накроет небольшой снегопад

В дальневосточной столице сегодня, 17 января, переменная облачность. В утренние часы в городе преимущественно пасмурно, но уже после обеда небо прояснится.

По данным Дальневосточного УГМС, сегодня в Хабаровске возможен небольшой снегопад. Незначительные осадки пройдут во второй половине дня.

Температура воздуха утром составляет -22…-20 градусов по Цельсию. После полудня столбик термометра покажет отметку в -14…-12 градусов.









Воздушные массы движутся с северной стороны. Скорость ветра составляет 3-8 метров в секунду.