В Хабаровске официально закрыли сезон хоккея с мячом

В краевой столице прошла официальная церемония закрытия хоккейного сезона 2016-2017 годов. Награды, благодарности и призы получили лучшие команды, игроки и тренеры. Их отметили за достижения в краевых, дальневосточных и всероссийских соревнованиях.









Первыми награды из рук заместителя мэра дальневосточной столицы по социальным вопросам Светланы Шевченко получили победители Кубка Патриарха. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что турнир, который проходил в Москве на Красной площади, команда с берегов Амура выиграла впервые в истории проведения этих соревнований.









«Этот турнир дался тяжелее всего в эмоциональном и физическом плане, потому что соревнования скоротечные, много игр, большая загруженность. В целом сезон получился хороший, ребята справились. Думали, что в каких-то играх команде немного не хватит сил, но опасения остались позади, ребята справились отлично, лучше, чем мы ожидали», — рассказал корреспонденту агентства тренер команды «Ерофей» Герман Янцен.









За это достижение, а также за бронзу турнира «Плетёный мяч» наставника признали лучшим тренером сезона в Хабаровском крае. Специалист признался, что не ожидал подобного и теперь намерен повышать планку.









«У нас ещё есть пробелы: «СКА-Нефтяник» выиграл всё кроме Кубка мира, юношеские команды выиграли практически всё кроме Спартакиады учащихся России и Всероссийского турнира. Есть куда стремиться. Да и вторые-третьи места нам лишними не будут. Это цели на следующий сезон. В этом году ставили цель — улучшить результат участия в соревнованиях на призы Патриарха, и получили хороший эффект, поэтому в следующем сезоне будем улучшать результаты в других турнирах», — отметил председатель краевой федерации хоккея с мячом Олег Зиганшин.









Бронзовый призёр Дальневосточной детской лиги и один из лучших полузащитников сезона Никита Давыденко признался, что сезон выдался сложным из-за взрослых соперников. Несмотря на это его команда сумела занять третье место, пропустив вперёд по итогам шести этапов только «Нефтяник» и «Ерофей-2006».





«Нам было тяжело, потому что мы играли с ребятами, которые старше нас. Нужно было трудиться, чтобы забивать голы и выигрывать. Сначала мы проиграли, а потом начали их побеждать после тренировок. Тренер говорил, что их всё равно можно обыгрывать, мы просто в это поверили», — признался Никита Давыденко.









Награды получили победители и призёры Открытой любительской лиги, а также чемпионата города и края среди коллективов физической культуры. Медали и переходящий кубок в очередной раз получила команда «СКИФ», костяк которой составляют тренеры Краевого центра развития хоккея с мячом.









Несмотря на официальное закрытие сезона, команды продолжат тренироваться до июля. После этого хоккеистов ждёт небольшой отдых и летние сборы.









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