Картина дня в Хабаровском крае: пикет таксистов и долгожданный автобус

Сегодня, наконец, прояснилась судьба автобусного маршрута № 70, которого жители Хабаровска ждут с прошлого года. Его ввод откладывали несколько раз, а в 2017 году первые машины уже готовы были покинуть автопарк, но итоги конкурса аннулировали. Теперь стал известен победитель: автобусы № 70 запустит АО «ХАТТ». По итогам нового конкурса, этому же предприятию достался маршрут № 62, а ИП Храмовой — № 4.

О повышении цен на проезд в электротранспорте станет известно на следующей неделе. Исполнительный директор ТТУ Николай Илющенко заверил, что раньше 20 марта стоимость в любом случае не изменится. Если на предприятии решат, что это необходимо, то скоро нам придётся выложить по 23 рубля за каждую поездку на трамвае или троллейбусе.

Сегодня хабаровские таксисты вышли на пикет и потребовали гарантий своей безопасности. Их никто не защищает от нападений и убийств, в то время как подобные случаи за последнее время участились. Но смельчаков, которые развернули плакаты с лозунгами, оказалось всего трое. Шофёры просят о новых средствах защиты, из которых сейчас в городе активнее всего внедряют тревожную кнопку для связи с ЧОП. Участники пикета высказались за и против этой меры: одни считают, что преступник, увидев у водителя такое приложение, испугается ответственности, а другие — что шофёр не успеет послать сигнал, как его убьют.

В продолжение вчерашней истории о троих подростках, пропавших в белорусском городе Витебске: один из детей, которых накануне сняли с поезда Москва — Владивосток в Хабаровске, решил не останавливать своё путешествие так близко к цели. Совершеннолетний парень посчитал, что он уже взрослый, и отправился дальше. Его брата и сестру, которым ещё нет 18 лет, всё-таки передали экстренно выехавшему в город отцу.

Об экономике: полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев пригласил индийский бизнес на Восточный экономический форум. Он рассказал местным предпринимателям о плюсах, которые ждут их на Дальнем Востоке: налоговые льготы, режимы свободного порта и территории опережающего развития.

Под занавес — немного криминала. Житель Улан-Удэ, как в сказке о Кощее Бессмертном, смастерил тайник по принципу матрёшки. Он положил наркотик в тюбик из-под зубной пасты, поместил его во флакон из-под моющего вещества, а для верности запаял в пачку с соком. Мужчину задержали в Хабаровске. Также в городе осудили жителя Приморья, который «разводил» педофилов на деньги по телефону: сначала переписывался с ними от имени школьниц, а потом прикидывался правоохранителем.