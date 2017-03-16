Хабаровск и Фуюань продолжат развивать магазины беспошлинной торговли

В Хабаровске сегодня, 16 марта, участники российско-китайской встречи закрепили свои отношения подписанием нового договора о сотрудничестве. Документ заверили своими подписями мэр Александр Соколов и секретарь комитета КПК города Фуюань Чжоу Хун. Соглашение определяет основные направления развития отношений между двумя городами.

«Одно из направлений, которому уделят наиболее пристальное внимание, — экономическое сотрудничество. Планируется организовать обучение российских бизнесменов особенностям китайской интернет-торговли. Одной из приоритетных задач является и развитие магазинов беспошлинной торговли. По итогам 2016 года общая реализация российской продукции в таких центрах составила 220 тысяч тонн, среди которых доля хабаровских бизнесменов — около 3 тысяч тонн», — сообщили в пресс-службе хабаровской мэрии.

Активизация отношений между городами произошла в 2013 году и с каждым последующим годом тесные партнёрские отношения набирали обороты в сфере спорта, образовательной деятельности и культуры.

«Наше сотрудничество в последние несколько лет вышло на новый уровень. Но нам необходимо и дальше развивать его, во-первых, в области экономики. Во вторых, совершенствовать наш положительный опыт в организации совместных спортивных, культурных, образовательных мероприятий. И в третьих, мы должны продолжать работу по открытию пункта пропуска на острове Большой Уссурийский. Я уверен, мы вместе создадим блестящее будущее для сотрудничества наших двух городов», — заявил Чжоу Хун.

Мэр Хабаровска Александр Соколов намерен продолжить традицию обмена семьями. Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в 2016 году у сторон договора уже был положительный опыт взаимных делегаций, в частности, детский. Юные туристы, которые приезжали в Фуюань из Хабаровска в рамках визита, изучали китайский язык — благодаря этому они быстро нашли взаимопонимание со своими сверстниками и помогали освоиться своим родителям.

Также в текущем году в списке планов на расширения дружеских отношений стоит развитие международных речных пассажирских перевозок. Связать два города может скоростной теплоход А45-2, который выпускают хабаровские судостроители. Уникальные технические характеристики судна позволят ему преодолевать расстояние между Хабаровском и Фуюанем гораздо быстрее, чем могут себе позволить сегодняшние теплоходы.