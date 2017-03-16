Сегодня четверг, 16 марта 2017 года, 17:57
Хабаровск станет тренировочной базой для олимпийских сборных России
Хабаровск станет тренировочной базой для олимпийских сборных России
Пока Путин молчит, у голодающего депутата в Приморье отказывают руки
Пока Путин молчит, у голодающего депутата в Приморье отказывают руки
Юрий Трутнев пригласил индийский бизнес на ВЭФ
Юрий Трутнев пригласил индийский бизнес на ВЭФ
Таксисты Хабаровска вышли на пикет против убийств своих коллег
Таксисты Хабаровска вышли на пикет против убийств своих коллег
Таксисты Приморья не переживают за свою безопасность
Таксисты Приморья не переживают за свою безопасность
Регионы:


Популярное
сегодня, 10:10
Пожарные тушат здание крупного торгового центра в Приморье
вчера, 18:00
Владивостокская таможня может оформить только 37 машин без ГЛОНАСС
сегодня, 07:00
Аномальное тепло настигнет приморцев на выходных
сегодня, 16:06
Пока Путин молчит, у голодающего депутата в Приморье отказывают руки
сегодня, 01:03
Глава Крыма Сергей Аксёнов: России нужна монархия
вчера, 20:45
Руководство ГЛОНАСС засобиралось во Владивосток
вчера, 21:45
В Приморье мужчина сбил ребёнка и попытался откупиться за 1000 рублей
вчера, 21:06
Московский суд не смог решить, продлевать ли арест Игорю Пушкарёву
сегодня, 09:13
Суд обязал администрацию Приморья восстановить трассу до Находки
вчера, 19:50
Владивосток-2000: Илья Лагутенко предложил заменить мост на туман

Обсуждаемое
сегодня, 09:13
9

Суд обязал администрацию Приморья восстановить трассу до Находки
вчера, 18:00
6

Владивостокская таможня может оформить только 37 машин без ГЛОНАСС
сегодня, 16:06
6

Пока Путин молчит, у голодающего депутата в Приморье отказывают руки
вчера, 21:06
5

Московский суд не смог решить, продлевать ли арест Игорю Пушкарёву
вчера, 20:45
5

Руководство ГЛОНАСС засобиралось во Владивосток
вчера, 19:50
3

Владивосток-2000: Илья Лагутенко предложил заменить мост на туман
вчера, 21:30
3

Дальневосточными землями заинтересовались в США, Европе и на Украине
сегодня, 09:42
3

В Приморье начался сбор пожертвований на детей, больных туберкулёзом
сегодня, 10:30
3

Сегодня Миклушевский отметит пятилетие своего губернаторства
вчера, 18:30
2

Приморцы накопили 21 миллиард долгов по кредитам
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Игорь Пушкарёв: нам с братом скрывать нечего вчера, 15:59
Игорь Пушкарёв: нам с братом скрывать нечего
Жители Приморья и Хабаровского края не совсем погрязли в кредитах вчера, 13:40
Жители Приморья и Хабаровского края не совсем погрязли в кредитах
Политолог Минченко научит региональные элиты оставаться в обойме 14.03.2017
Политолог Минченко научит региональные элиты оставаться в обойме


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 205



Система Orphus

Хабаровск станет тренировочной базой для олимпийских сборных России

Хабаровск станет тренировочной базой для олимпийских сборных России
Делегация национального комитета Игр оценила спортивную инфраструктуру города
только что
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Дальневосточная столица станет местом проведения завершающего этапа подготовки национальных сборных к трём Олимпийским играм. Уже в следующем году сильнейшие спортсмены планеты соберутся в южнокорейском Пхенчхане. Через год столицей летней Олимпиады станет Токио, а в 2022 году Игры примет Пекин.


 
 

«Ближайшие три Олимпиады пройдут в Азии, поэтому мы смотрим спортивные объекты Дальнего Востока с прицелом на все пять лет. За три дня мы побывали в Южно-Сахалинске, Владивостоке и Хабаровске. В каждом городе есть своя специфика, свои объекты. Сейчас первоочерёдный интерес к тем объектам, которые подходят для зимних видов спорта, но не забываем и про летние. На основе увиденного сделаем анализ и по результатам переговоров с федерациями примем решение», — рассказал директор по спортивным программам Олимпийского комитета России Андрей Конокотин.


 

В Хабаровске делегация посетила десять спортивных объектов. В их числе — спортивно-зрелищный комплекс «Платинум Арена», краевой центр развития хоккея, открытый плавательный бассейн и другие. Гости отметили хорошие условия для подготовки хоккейной сборной и команды по шорт-треку. Также им приглянулся бассейн. В случае если международная федерация плавания примет решение о том, что соревнования летних Олимпийских игр в Токио будут проводиться без крыши, то шансы на проведение сборов команды России в Хабаровске увеличиваются.


 

«Приезд любой национальной сборной поднимает интерес и повышает популярность того или иного вида спорта. Возможность увидеть сильнейших спортсменов мира будет большим плюсом для жителей Хабаровского края. Сегодня основной целью было не принятие решения о приезде какой-либо сборной, а осмотр спортивной инфраструктуры региона», — подчеркнул заместитель министра физической культуры и спорта края Дмитрий Чикунов.


 
 

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», с представителями нескольких спортивных федераций удалось достичь предварительной договорённости о проведении в крае адаптационных мероприятий. К 2020 году в дальневосточной столице появится больше спортивных объектов. Так, власти рассчитывают ввести в эксплуатацию Дальневосточный центр спортивной подготовки при ДВГАФК.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru