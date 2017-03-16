В Хабаровске уже начали подготовку к следующему отопительному сезону

Сегодня четверг, 16 марта 2017 года, 17:47
Пока Путин молчит, у голодающего депутата в Приморье отказывают руки
Пока Путин молчит, у голодающего депутата в Приморье отказывают руки
Юрий Трутнев пригласил индийский бизнес на ВЭФ
Юрий Трутнев пригласил индийский бизнес на ВЭФ
Таксисты Хабаровска вышли на пикет против убийств своих коллег
Таксисты Хабаровска вышли на пикет против убийств своих коллег
Таксисты Приморья не переживают за свою безопасность
Таксисты Приморья не переживают за свою безопасность
Троица из Витебска осталась в Хабаровске без "вожака"
Троица из Витебска осталась в Хабаровске без "вожака"
Регионы:


Популярное
сегодня, 10:10
Пожарные тушат здание крупного торгового центра в Приморье
вчера, 18:00
Владивостокская таможня может оформить только 37 машин без ГЛОНАСС
сегодня, 07:00
Аномальное тепло настигнет приморцев на выходных
сегодня, 16:06
Пока Путин молчит, у голодающего депутата в Приморье отказывают руки
сегодня, 01:03
Глава Крыма Сергей Аксёнов: России нужна монархия
вчера, 20:45
Руководство ГЛОНАСС засобиралось во Владивосток
вчера, 21:45
В Приморье мужчина сбил ребёнка и попытался откупиться за 1000 рублей
сегодня, 09:13
Суд обязал администрацию Приморья восстановить трассу до Находки
вчера, 21:06
Московский суд не смог решить, продлевать ли арест Игорю Пушкарёву
вчера, 19:50
Владивосток-2000: Илья Лагутенко предложил заменить мост на туман

Обсуждаемое
сегодня, 09:13
9

Суд обязал администрацию Приморья восстановить трассу до Находки
вчера, 18:00
6

Владивостокская таможня может оформить только 37 машин без ГЛОНАСС
сегодня, 16:06
6

Пока Путин молчит, у голодающего депутата в Приморье отказывают руки
вчера, 21:06
5

Московский суд не смог решить, продлевать ли арест Игорю Пушкарёву
вчера, 20:45
5

Руководство ГЛОНАСС засобиралось во Владивосток
вчера, 19:50
3

Владивосток-2000: Илья Лагутенко предложил заменить мост на туман
вчера, 21:30
3

Дальневосточными землями заинтересовались в США, Европе и на Украине
сегодня, 09:42
3

В Приморье начался сбор пожертвований на детей, больных туберкулёзом
сегодня, 10:30
3

Сегодня Миклушевский отметит пятилетие своего губернаторства
вчера, 18:30
2

Приморцы накопили 21 миллиард долгов по кредитам
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Игорь Пушкарёв: нам с братом скрывать нечего вчера, 15:59
Игорь Пушкарёв: нам с братом скрывать нечего
Жители Приморья и Хабаровского края не совсем погрязли в кредитах вчера, 13:40
Жители Приморья и Хабаровского края не совсем погрязли в кредитах
Политолог Минченко научит региональные элиты оставаться в обойме 14.03.2017
Политолог Минченко научит региональные элиты оставаться в обойме


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 205



Система Orphus

В Хабаровске уже начали подготовку к следующему отопительному сезону

В Хабаровске уже начали подготовку к следующему отопительному сезону
Коммунальщикам предстоит ремонт почти 19,5 километров тепловых сетей
12 минут назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

В Хабаровске подвели итоги текущего отопительного сезона. По словам мэра города Александра Соколова, объём работ с каждым годом только нарастает из-за того, что сети изнашиваются и требуют повышенного внимания. Коммунальщикам к следующей осени предстоит привести в порядок почти 9,5 километров магистральных и около 10 километров внутриквартальных тепловых сетей.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в прошлом году запуск отопления в дома дальневосточной столицы начался 3 октября. По данным пресс-службы администрации города, при подготовке к зиме в 2016 году капитально отремонтировали 11,4 километра трубопроводов магистральных тепловых сетей и 10 километров внутриквартальных, а также переложили около 10 километров сетей водопровода. На эти цели муниципальные власти выделили свыше 24 миллионов рублей. В 146 подъездах отремонтировали отопление, на 270 домах утеплили межпанельные швы. За лето в краевом центре планируют отремонтировать около 19,5 километров тепловых сетей, восстановить отопление в подъездах более чем 80 домов, а свыше 200 зданий получат обновлённую кровлю.

Одна из проблем, с которой предстоит справиться коммунальщикам — это содержание сетей службами министерства обороны России. Агентство сообщало, что жители военных городков не один год жалуются, что их не устраивает качество оказания коммунальных услуг. В частности, они возмущаются периодическим отсутствием газа, горячей воды, отопления, а также негодуют по поводу несоразмерно высоких сумм по счетам. Осенью 2016 года мэрия города обвинила военных в срыве сроков запуска отопительного сезона. На сетях, принадлежащих ведомству, долгое время не было изоляции, что привело к большим потерям тепла. В этом году ситуацию взяли на контроль депутаты регионального парламента.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru