В Хабаровске уже начали подготовку к следующему отопительному сезону

В Хабаровске подвели итоги текущего отопительного сезона. По словам мэра города Александра Соколова, объём работ с каждым годом только нарастает из-за того, что сети изнашиваются и требуют повышенного внимания. Коммунальщикам к следующей осени предстоит привести в порядок почти 9,5 километров магистральных и около 10 километров внутриквартальных тепловых сетей.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в прошлом году запуск отопления в дома дальневосточной столицы начался 3 октября. По данным пресс-службы администрации города, при подготовке к зиме в 2016 году капитально отремонтировали 11,4 километра трубопроводов магистральных тепловых сетей и 10 километров внутриквартальных, а также переложили около 10 километров сетей водопровода. На эти цели муниципальные власти выделили свыше 24 миллионов рублей. В 146 подъездах отремонтировали отопление, на 270 домах утеплили межпанельные швы. За лето в краевом центре планируют отремонтировать около 19,5 километров тепловых сетей, восстановить отопление в подъездах более чем 80 домов, а свыше 200 зданий получат обновлённую кровлю.

Одна из проблем, с которой предстоит справиться коммунальщикам — это содержание сетей службами министерства обороны России. Агентство сообщало, что жители военных городков не один год жалуются, что их не устраивает качество оказания коммунальных услуг. В частности, они возмущаются периодическим отсутствием газа, горячей воды, отопления, а также негодуют по поводу несоразмерно высоких сумм по счетам. Осенью 2016 года мэрия города обвинила военных в срыве сроков запуска отопительного сезона. На сетях, принадлежащих ведомству, долгое время не было изоляции, что привело к большим потерям тепла. В этом году ситуацию взяли на контроль депутаты регионального парламента.