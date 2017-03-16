В Хабаровске бомж сдал на металлолом чужой грузовик

Сегодня четверг, 16 марта 2017 года, 17:20
Пока Путин молчит, у голодающего депутата в Приморье отказывают руки
Пока Путин молчит, у голодающего депутата в Приморье отказывают руки
Юрий Трутнев пригласил индийский бизнес на ВЭФ
Юрий Трутнев пригласил индийский бизнес на ВЭФ
Таксисты Хабаровска вышли на пикет против убийств своих коллег
Таксисты Хабаровска вышли на пикет против убийств своих коллег
Таксисты Приморья не переживают за свою безопасность
Таксисты Приморья не переживают за свою безопасность
Троица из Витебска осталась в Хабаровске без "вожака"
Троица из Витебска осталась в Хабаровске без "вожака"
Регионы:


Популярное
сегодня, 10:10
Пожарные тушат здание крупного торгового центра в Приморье
вчера, 18:00
Владивостокская таможня может оформить только 37 машин без ГЛОНАСС
сегодня, 07:00
Аномальное тепло настигнет приморцев на выходных
сегодня, 01:03
Глава Крыма Сергей Аксёнов: России нужна монархия
вчера, 20:45
Руководство ГЛОНАСС засобиралось во Владивосток
вчера, 21:45
В Приморье мужчина сбил ребёнка и попытался откупиться за 1000 рублей
сегодня, 09:13
Суд обязал администрацию Приморья восстановить трассу до Находки
вчера, 21:06
Московский суд не смог решить, продлевать ли арест Игорю Пушкарёву
сегодня, 16:06
Пока Путин молчит, у голодающего депутата в Приморье отказывают руки
вчера, 19:50
Владивосток-2000: Илья Лагутенко предложил заменить мост на туман

Обсуждаемое
сегодня, 09:13
9

Суд обязал администрацию Приморья восстановить трассу до Находки
вчера, 18:00
6

Владивостокская таможня может оформить только 37 машин без ГЛОНАСС
вчера, 21:06
5

Московский суд не смог решить, продлевать ли арест Игорю Пушкарёву
вчера, 20:45
5

Руководство ГЛОНАСС засобиралось во Владивосток
сегодня, 16:06
5

Пока Путин молчит, у голодающего депутата в Приморье отказывают руки
вчера, 19:50
3

Владивосток-2000: Илья Лагутенко предложил заменить мост на туман
вчера, 21:30
3

Дальневосточными землями заинтересовались в США, Европе и на Украине
сегодня, 09:42
3

В Приморье начался сбор пожертвований на детей, больных туберкулёзом
сегодня, 10:30
3

Сегодня Миклушевский отметит пятилетие своего губернаторства
вчера, 18:30
2

Приморцы накопили 21 миллиард долгов по кредитам
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Игорь Пушкарёв: нам с братом скрывать нечего вчера, 15:59
Игорь Пушкарёв: нам с братом скрывать нечего
Жители Приморья и Хабаровского края не совсем погрязли в кредитах вчера, 13:40
Жители Приморья и Хабаровского края не совсем погрязли в кредитах
Политолог Минченко научит региональные элиты оставаться в обойме 14.03.2017
Политолог Минченко научит региональные элиты оставаться в обойме


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 205



Система Orphus

В Хабаровске бомж сдал на металлолом чужой грузовик

В Хабаровске бомж сдал на металлолом чужой грузовик
Хозяин думал, что старый автомобиль никого не привлечёт
10 минут назад
Происшествия | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

В дальневосточной столице сотрудники полиции вернули местному жителю украденный грузовик. Старую машину хозяин оставлял во дворе возле своего дома и не предполагал, что его автомобиль кому-то понадобится, пока на транспортное средство не позарился бомж.

В правоохранительные органы обратился житель Индустриального района. Хабаровчанин заявил, что неизвестный похитил у него бортовой грузовик японского производства. За автомобиль 1990 года выпуска мужчина в своё время заплатил порядка 100 тысяч рублей. В эту сумму он и оценил понесённые финансовые потери.

Эксплуатируя транспортное средство, собственник не ставил на него дополнительных систем защиты. Мужчина считал, что старая иномарка вряд ли сможет привлечь внимание угонщиков, поэтому парковал автомобиль во дворе дома по проезду Нагорному. Стражи правопорядка установили, что злоумышленник, чтобы похитить микрогрузовик, нанял автоэвакуатор. Водителю специализированной машины он представился владельцем, который хочет сдать неисправный автомобиль на металлолом. Эвакуатор доставил грузовик в пункт приёма металла на улицу Строительную, где похититель и сбыл транспортное средство.

«По подозрению в совершении кражи оперуполномоченные задержали 40-летнего мужчину. В краевом центре он не имеет постоянной регистрации и места проживания. Фигурант ранее судим не был. Злоумышленник дал признательные показания и написал явку с повинной», — озвучили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

Бомжа отправили в изолятор временного содержания. Меру пресечения ему изберёт суд. Похищенный грузовик правоохранители изъяли из ломбарда и вернули владельцу.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru