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В Вяземском районе наладили нормальную работу больницы РЖД

В Вяземском районе наладили нормальную работу больницы РЖД
Реорганизацию медучреждений края контролируют депутаты региона
14 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В краевом парламенте обсудили оптимизацию больниц РЖД на железнодорожных станциях Комсомольск и Хабаровск-1. Учреждения намерены реформировать, но в этом процессе, как сообщил председатель Законодательной Думы региона Сергей Луговской, нельзя потерять ни кадры, ни имущество. При этом нужно, чтобы медицинские услуги население получало в полной мере.

По словам начальника Дальневосточной дирекции здравоохранения Михаила Лазуткина, все кадровые и организационные вопросы по Дорожной клинической больнице на станции Хабаровск-1 сейчас решены. В учреждении остались работать терапевт и некоторые узкие специалисты, в том числе отоларинголог, хирург, врач функциональной диагностики. Также там есть больше 10 человек среднего медицинского персонала. Ведомственная больница будет заниматься вакцинопрофилактикой и другими мероприятиями.

«По Вяземской железнодорожной больнице были две проблемы: кадры и имущество, — рассказал Михаил Лазуткин. — Первая проблема полностью решена. Большая часть специалистов остались работать в Вяземском, они совмещали работу в железнодорожной и в центральной районной больницах, с остальными заключены новые трудовые соглашения. В кадровом вопросе по Вяземской ведомственной больнице мы поставили точку. Кадры остаются и работают на здравоохранение района. Что касается имущества — оно находится в оперативном управлении и принадлежит компании «Российские железные дороги». Мы передаём имущество собственнику в установленном порядке, он и распоряжается этим имуществом на своё усмотрение. Но в то же время отмечу, что в этом здании будет работать терапевтический участок, где врачи будут оказывать услуги как работникам «РЖД», так и остальным жителям посёлка. В Вяземском при наличии прекрасной районной больницы и работе специалистов дорожной больницы медобслуживание района будет покрыто полностью».

По больнице на станции Высокогорная в Ванинском районе ситуация более сложная. Как сообщает пресс-служба регионального парламента, оставлять объект в своей собственности «РЖД» считает нецелесообразным, поэтому его включили в план дарения краю на 2017 год. Но пока никаких документов об этом нет. Участники совещания искали пути активизации этой процедуры, чтобы у жителей Высокогорного была возможность получать в своём районе медицинскую помощь врачей разных профилей.

«Мы услышали главное — право на охрану здоровья и медицинскую помощь жителей Вяземского района ущемлено не будет. Терапевтический участок в Вяземском продолжит работу, медицинские услуги врачей-специалистов люди получать будут. Чтобы снимать социальную напряжённость, необходимо информировать людей», — отметила председатель комитета Законодательной Думы края по социальной защите населения и здравоохранению Ирина Штепа.

 
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