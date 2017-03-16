Житель Ванинского района бил детдомовца и вымогал у него деньги

Сегодня четверг, 16 марта 2017 года, 16:11
Юрий Трутнев пригласил индийский бизнес на ВЭФ
Юрий Трутнев пригласил индийский бизнес на ВЭФ
Таксисты Хабаровска вышли на пикет против убийств своих коллег
Таксисты Хабаровска вышли на пикет против убийств своих коллег
Таксисты Приморья не переживают за свою безопасность
Таксисты Приморья не переживают за свою безопасность
Троица из Витебска осталась в Хабаровске без "вожака"
Троица из Витебска осталась в Хабаровске без "вожака"
Экс-директор "Радиоприбора" не признал свою вину в суде
Экс-директор "Радиоприбора" не признал свою вину в суде
Регионы:


Популярное
сегодня, 10:10
Пожарные тушат здание крупного торгового центра в Приморье
вчера, 16:37
Следком возбудил очередное уголовное дело против приморских чиновников
вчера, 18:00
Владивостокская таможня может оформить только 37 машин без ГЛОНАСС
сегодня, 07:00
Аномальное тепло настигнет приморцев на выходных
сегодня, 01:03
Глава Крыма Сергей Аксёнов: России нужна монархия
вчера, 16:55
Мнения хабаровчан насчёт присоединения Крыма разделились
вчера, 21:45
В Приморье мужчина сбил ребёнка и попытался откупиться за 1000 рублей
сегодня, 09:13
Суд обязал администрацию Приморья восстановить трассу до Находки
вчера, 21:06
Московский суд не смог решить, продлевать ли арест Игорю Пушкарёву
вчера, 20:45
Руководство ГЛОНАСС засобиралось во Владивосток

Обсуждаемое
сегодня, 09:13
9

Суд обязал администрацию Приморья восстановить трассу до Находки
вчера, 18:00
6

Владивостокская таможня может оформить только 37 машин без ГЛОНАСС
вчера, 21:06
5

Московский суд не смог решить, продлевать ли арест Игорю Пушкарёву
вчера, 20:45
5

Руководство ГЛОНАСС засобиралось во Владивосток
вчера, 17:05
5

Эпидемическая ситуация: приморцев уберегли, а Медведева – нет
вчера, 17:20
5

"Крымскую весну" сквер во Владивостоке встретит в полном упадке
вчера, 19:50
3

Владивосток-2000: Илья Лагутенко предложил заменить мост на туман
вчера, 21:30
3

Дальневосточными землями заинтересовались в США, Европе и на Украине
сегодня, 09:42
3

В Приморье начался сбор пожертвований на детей, больных туберкулёзом
сегодня, 10:30
3

Сегодня Миклушевский отметит пятилетие своего губернаторства
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Игорь Пушкарёв: нам с братом скрывать нечего вчера, 15:59
Игорь Пушкарёв: нам с братом скрывать нечего
Жители Приморья и Хабаровского края не совсем погрязли в кредитах вчера, 13:40
Жители Приморья и Хабаровского края не совсем погрязли в кредитах
Политолог Минченко научит региональные элиты оставаться в обойме 14.03.2017
Политолог Минченко научит региональные элиты оставаться в обойме


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 202



Система Orphus

Житель Ванинского района бил детдомовца и вымогал у него деньги

Житель Ванинского района бил детдомовца и вымогал у него деньги
Настырного и драчливого студента техникума отправили под суд
только что
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

Житель посёлка Ванино отправился под суд за вымогательство с применением насилия. Студент требовал у воспитанника детского дома деньги, но наличности у него не оказалось, и тогда парень заставил подростка найти необходимую сумму, угрожая избить его.

Бывший воспитанник детского дома посёлка Октябрьский Ванинского района, который сейчас учится в техникуме, в октябре 2016 года приехал в детский дом. Он увидел во дворе школы 14-летнего воспитанника и, пользуясь тем, что он старше и сильнее, потребовал у мальчика 100 рублей. Денег у подростка не оказалось. Тогда подсудимый отправил его искать необходимую сумму, угрожая избить, если денег не будет.

Мальчик испугался угроз взрослого парня, и ему пришлось попрошайничать у прохожих, но нужную сумму подросток так и не собрал. Вечером этого же дня подсудимый несколько раз ударил свою жертву по лицу и телу, а потом потребовал найти и принести ему деньги. Он пообещал, что иначе причинит здоровью мальчика более тяжкий вред. Опасаясь насилия, потерпевший обратился за помощью к своей старшей сестре. Она сообщила директору детского дома и вызвала полицию.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, суд приговорил вымогателя к двум годам лишения свободы условно. Ему также дали испытательный срок — два года.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru