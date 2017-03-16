Житель Ванинского района бил детдомовца и вымогал у него деньги

Житель посёлка Ванино отправился под суд за вымогательство с применением насилия. Студент требовал у воспитанника детского дома деньги, но наличности у него не оказалось, и тогда парень заставил подростка найти необходимую сумму, угрожая избить его.

Бывший воспитанник детского дома посёлка Октябрьский Ванинского района, который сейчас учится в техникуме, в октябре 2016 года приехал в детский дом. Он увидел во дворе школы 14-летнего воспитанника и, пользуясь тем, что он старше и сильнее, потребовал у мальчика 100 рублей. Денег у подростка не оказалось. Тогда подсудимый отправил его искать необходимую сумму, угрожая избить, если денег не будет.

Мальчик испугался угроз взрослого парня, и ему пришлось попрошайничать у прохожих, но нужную сумму подросток так и не собрал. Вечером этого же дня подсудимый несколько раз ударил свою жертву по лицу и телу, а потом потребовал найти и принести ему деньги. Он пообещал, что иначе причинит здоровью мальчика более тяжкий вред. Опасаясь насилия, потерпевший обратился за помощью к своей старшей сестре. Она сообщила директору детского дома и вызвала полицию.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, суд приговорил вымогателя к двум годам лишения свободы условно. Ему также дали испытательный срок — два года.