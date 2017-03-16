Не все хабаровские водители такси видят смысл в тревожной кнопке

Таксисты дальневосточной столицы в своём профессиональном сообществе продолжают дискутировать на тему установки тревожных кнопок в салонах автомобилей. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», ими начали оснащать транспортные средства в декабре 2016 года. Кнопка представляет собой приложение на мобильном телефоне, из которого сигнал поступает сотрудникам частного охранного предприятия.

О пользе такого нововведения водители такси высказались на пикете, который провели для привлечения внимания к проблемам безопасности. По мнению одной стороны, это средство защиты действительно работает.

«Тревожная кнопка помочь может. А если, тем более, везде будет размещена информация о том, что в салоне ведётся видеонаблюдение, то люди будут более осторожно к этому относиться», — поделился с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сотрудник хабаровской диспетчерской службы такси Сергей Кудряшов.

Не все шофёры разделяют эту точку зрения. На пикете присутствовали сторонники противоположного мнения: они считают, что такое приложение, установленное на мобильный телефон, не убережёт водителя от смерти.

«Кнопку устанавливают, а что толку? Даже если 00 успеешь набрать, тебя всё равно уже убьют», — высказался один из хабаровских таксистов, пожелавший остаться неизвестным.

Между тем в Хабаровске становится всё больше автомобилей, в которых есть тревожная кнопка. Руководитель одной из фирм такси Георгий Литвицын сообщил корреспонденту агентства, что абсолютно все машины его предприятия оснащены кнопками, при помощи которых можно связаться с диспетчером компании, а в 33 % таксопарка установили тревожные кнопки для вызова ЧОП. На сегодняшнем пикете также выяснилось, что водители добиваются установки перегородок между передней и задней частями салона машин. Закупать их в других регонах России или за рубежом слишком дорого, и сейчас решается вопрос о налаживании производства таких приспособлений в краевом центре.

Проблема защиты водителей такси стала актуальной в городе после участившихся случаев нападения на них. Агентство писало, что на прошлой неделе в Хабаровском районе нашли тело мужчины, который, предположительно, скончался во время выполнения очередного заказа. В феврале 2017 года пассажир под угрозой применения ножа похитил у водителя выручку. При попытке скрыться во дворах его задержал патрульный экипаж полиции. История закончилась благополучно для таксиста — он остался цел и невредим. Однако есть и примеры, когда водителю таксомотора не так везло. В декабре 2016 года двое 17-летних подростков с целью наживы смертельно ранили шофёра, который приехал на заявленный адрес. Несмотря на ранения в шею и спину, мужчине удалось сбежать от несовершеннолетних преступников, но дождаться скорой помощи пострадавший не смог из-за большой потери крови.