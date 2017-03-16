В Хабаровске определили лучших спасателей в ДТП

Сегодня четверг, 16 марта 2017 года, 13:55
Экс-директор "Радиоприбора" не признал свою вину в суде
Экс-директор "Радиоприбора" не признал свою вину в суде
В Находке противников угольной пыли отправили бастовать на пляж
В Находке противников угольной пыли отправили бастовать на пляж
Директора ТИНРО-Центра Льва Бочарова хотят поместить под стражу
Директора ТИНРО-Центра Льва Бочарова хотят поместить под стражу
Очередной конкурс перевозчиков подарил Хабаровску шанс на маршрут № 70
Очередной конкурс перевозчиков подарил Хабаровску шанс на маршрут № 70
Приморский силач Савкин подвинет портальный кран в честь Крыма
Приморский силач Савкин подвинет портальный кран в честь Крыма
Регионы:


Популярное
вчера, 14:39
В Приморье судебные приставы штурмовали квартиру уроженки Украины
сегодня, 10:10
Пожарные тушат здание крупного торгового центра в Приморье
вчера, 16:37
Следком возбудил очередное уголовное дело против приморских чиновников
вчера, 18:00
Владивостокская таможня может оформить только 37 машин без ГЛОНАСС
сегодня, 07:00
Аномальное тепло настигнет приморцев на выходных
вчера, 15:20
Суд объяснил, почему антимонопольное "дело Пушкарёва" вернули обратно
сегодня, 01:03
Глава Крыма Сергей Аксенов: России нужна монархия
вчера, 16:55
Мнения хабаровчан насчёт присоединения Крыма разделились
вчера, 21:06
Московский суд не смог решить, продлевать ли арест Игорю Пушкарёву
вчера, 20:45
Руководство ГЛОНАСС засобиралось во Владивосток

Обсуждаемое
вчера, 18:00
6

Владивостокская таможня может оформить только 37 машин без ГЛОНАСС
вчера, 15:59
6

Игорь Пушкарёв: нам с братом скрывать нечего
вчера, 21:06
5

Московский суд не смог решить, продлевать ли арест Игорю Пушкарёву
вчера, 20:45
5

Руководство ГЛОНАСС засобиралось во Владивосток
сегодня, 09:13
5

Суд обязал администрацию Приморья восстановить трассу до Находки
вчера, 17:05
5

Эпидемическая ситуация: приморцев уберегли, а Медведева – нет
вчера, 17:20
5

"Крымскую весну" сквер во Владивостоке встретит в полном упадке
сегодня, 09:42
3

В Приморье начался сбор пожертвований на детей, больных туберкулёзом
вчера, 16:55
3

Мнения хабаровчан насчёт присоединения Крыма разделились
вчера, 16:37
2

Следком возбудил очередное уголовное дело против приморских чиновников
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Игорь Пушкарёв: нам с братом скрывать нечего вчера, 15:59
Игорь Пушкарёв: нам с братом скрывать нечего
Жители Приморья и Хабаровского края не совсем погрязли в кредитах вчера, 13:40
Жители Приморья и Хабаровского края не совсем погрязли в кредитах
Политолог Минченко научит региональные элиты оставаться в обойме 14.03.2017
Политолог Минченко научит региональные элиты оставаться в обойме


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 200



Система Orphus

В Хабаровске определили лучших спасателей в ДТП

В Хабаровске определили лучших спасателей в ДТП
Команды из подразделений МЧС соревновались в ликвидации последствий дорожных аварий
5 минут назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: пресс-служба ДВРПСО МЧС России

В Хабаровске 36 сотрудников Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России состязались в профессиональном мастерстве. Они продемонстрировали навыки ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Как правило, таких специалистов зовут на помощь, когда другие службы бессильны, а людей нужно вытащить из покорежённых машин.


 

 

 

 

«Важно не только быстро, но и правильно вытащить пострадавшего, не навредить, не усугубить его состояние. Действовать чётко и быстро — эти качества достигаются в ходе постоянных тренировок и вот таких соревнований», — рассказал главный судья соревнований, и. о. заместителя начальника Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Константин Золотухин.


 

 

 

 

В соревнованиях участвовали девять команд спасателей. В их арсенале — гидравлические, электрические, пневматические специнструменты, то есть, всё для того, чтобы деблокировать и спасти «пострадавших».


 

 

 

 

По сценарию первого этапа соревнований, в результате ДТП водитель и пассажир машины оказались заблокированными грудой железа, в которую превратился автомобиль. При этом у обоих пострадавших были тяжёлые травмы. Первым делом спасатели отключали в машине аккумуляторную батарею во избежание загорания. Под колёса они ставили «башмаки», под пороги — «пирамиды», чтобы автомобиль не двигался и не раскачивался. Затем нужно было разблокировать двери, порезать аварийно-спасательным инструментом опоры, снять крышу легковушки. Потом — грамотно и аккуратно достать людей. За любое неправильное движение, нарушения техники безопасности или неправильную работу с инструментом — жёсткие штрафные баллы.


 

 

 

 

В результате, с небольшим отрывом по времени, победила команда 3-го поисково-спасательного подразделения ДВРПСО МЧС России в составе Василия Жука, Евгения Фая, Михаила Комогорова и Александра Цицвера. Спасатели выполнили задание не только в минимальное время, но и без единого штрафного балла. Серебро завоевала команда поисково-спасательного подразделения по работе с АХОВ, бронзу — кинологическое поисково-спасательное подразделение.


 

 

 

 

Следующий этап соревнований — региональный. Он пройдёт в конце апреля. Сильнейшим командам со всего Дальнего Востока предстоит борьба за путёвку на Всероссийские соревнования спасателей.


 

 

 

 

Как уточнили в пресс-службе ДВРПСО, с начала года на Дальнем Востоке произошло уже больше 20 аварий, на которые пришлось вызывать спасателей МЧС.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru