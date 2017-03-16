"Хабаровскэнергосбыт" пожаловался на "управляйку" в Бикинском районе

Руководитель предприятия жилищно-коммунального хозяйства в Бикинском районе теперь вынужден разбираться с правоохранительными органами. Инициатором служебной проверки в отношении управляющей организации выступил поставщик энергоресурса — «Хабаровскэнергосбыт. Компания задолжала ПАО «ДЭК» более миллиона рублей за электричество.

По информации пресс-службы «Хабаровскэнергосбыта», с августа 2015 года ООО УК ЖКХ «Лидер» эксплуатирует объекты коммунальной инфраструктуры, ранее принадлежавшие министерству обороны России. Администрация Лермонтовского сельского поселения Бикинского района передала их «управляйке» по концессионному соглашению. Организация собирала деньги с потребителей за услуги по водоснабжению и водоотведению, но при этом не рассчитывалась с энергетиками за свет, накопив около миллиона рублей долга.

«Прибегая к помощи правоохранительных органов, мы надеемся, что проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия выявит, куда направляются денежные средства абонентов, которые ежемесячно исправно оплачивают квитанции за жилищно-коммунальные услуги, и почему данные средства не доходят до ПАО «ДЭК», — подчеркнула заместитель директора по работе с юридическими лицами филиала ПАО «ДЭК» — «Хабаровскэнергосбыт» Людмила Кротова.

ООО УК ЖКХ «Лидер» в течение долгого времени оплачивало счета частями, при этом электричество предприятию поставляли в полном объёме. Сейчас стражи правопорядка инициировали доследственную проверку, в ходе которой обратят внимание на финансовую деятельность компании и экономическую обоснованность расходов.