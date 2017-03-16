Очередной конкурс перевозчиков подарил Хабаровску шанс на маршрут № 70

Жители микрорайона Волочаевский Городок, улиц Лейтенанта Орлова и Местной в дальневосточной столице всё же смогут воспользоваться новым автобусным маршрутом под номером 70. Надежду на транспортное сообщение горожанам подарили итоги вновь проведённого конкурса среди предпринимателей. Ввод нового направления в 2016 году откладывали несколько раз, а в этом году первые автобусы 70-го маршрута уже готовы были покинуть автопарк, но итоги конкурса аннулировали.

Как сообщало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в середине февраля новые автобусные линии так и не открылись. Итоги конкурса отменило УФАС, которое приостановило действия управления транспорта и не допустило перевозчиков к работе. Поводом для проверки стала поступившая жалоба от одного из предпринимателей, которого не допустили к конкурсу за неуплату налогов. Также агентство писало о том, что организаторам конкурса нужно повторно направить запрос и ещё раз рассмотреть конкурсные заявки. Однако, по словам начальника управления транспорта Сергея Суковатого, шансов на победу у отстранённого предпринимателя всё равно не было.

«У нас была справка из налоговой, что у Денисова была задолженность. В УФАС нас попросили сделать повторный запрос. Мы это сделали. Но если предпринимателя признать участником конкурса, он будет шестым или седьмым. По большому счёту сверхъестественных нарушений нет», — сообщил тогда корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник управления транспорта администрации Хабаровска Сергей Суковатый.

На этот раз в конкурсе на право работы на муниципальных маршрутах участвовали 23 предпринимателя. Четырём претендентам отказали из-за несоответствия требованиям проведения конкурса. Самые распространённые причины этому — наличие задолженности по обязательным бюджетным платежам, отсутствие письменного обязательства по приобретению транспортных средств и несоответствие количества машин, указанных в конкурсном предложении, сведениям о реальном объёме автопарка.

Более чем из двадцати претендентов победителями конкурса стали два участника. Автобусы маршрута № 4 будут обслуживать экипажи ИП Храмова, а № 62 и № 70 — АО «ХАТТ».