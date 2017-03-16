Проезд в трамваях и троллейбусах Хабаровска не подорожает до 20 марта

В дальневосточной столице трамвайно-троллейбусное управление не торопится поднимать стоимость проезда. По словам исполнительного директора хабаровского ТТУ Николая Илющенко, вопрос о повышении цен возник после того, как это сделали некоторые коммерческие перевозчики города.

«У нас право на установление цены за проезд в 23 рубля сохранилось с мая прошлого года, то есть с последнего постановления. Но, поскольку все городские перевозчики тогда решили установить цену в 22 рубля, мы, чтобы оставаться конкурентоспособными, конечно, сделали так же», — объяснил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Николай Илющенко.

Сейчас специалисты ТТУ изучают цены на перевозки общественным транспортом по тем маршрутам, которые перекликаются с трамвайными и троллейбусными на 40 и больше процентов. Если анализ приведёт к тому, что выгоднее будет повысить цену на рубль, то в трамвайно-троллейбусном управлении воспользуются этим правом. Но изменения произойду не раньше 20 марта.

«Мы начали эту работу только вчера, и за один день такие решения не принимаются. Может, будем повышать стоимость, а может, не будем — как покажут результаты. Не исключено, что цена не изменится. И мы это делаем не потому, что коммерсанты начали повышать — и мы тоже повысим. Нам нужно понять, нужна ли эта мера сейчас в условиях нашего рынка», — рассказал Николай Илющенко.

Как писало агентство, муниципальные и коммерческие перевозчики сначала опровергли информацию о том, что с 15 марта повысят цену на проезд до 25 рублей. Сообщалось, что сумма за билет увеличится только к лету и лишь у некоторых предпринимателей. Однако с 10 марта на маршрутах № 17, 49, 54, 88 и 35 стоимость поездки выросла. По словам перевозчиков, на эти меры их понудила пойти забота о безопасности пассажиров.