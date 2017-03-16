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В Хабаровск приехали семена редьки, заражённые амброзией

В Хабаровск приехали семена редьки, заражённые амброзией
Эксперты надзорного органа изъяли сорняк на исследование
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Специалисты Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору предотвратили распространение амброзии на территории Хабаровского края. Семена карантинного сорного растения (вредный организм, отсутствующий или ограниченно распространённый на территории России — прим. ред.) прибыли на дальний Восток из Ставропольского края вместе с пятидесятикилограммовой партией семян чёрной редьки. Зёрна должны были расфасовать и передать в торговые сети для реализации. Подсчитать количество пострадавших от нерадивых поставщиков было бы невозможно.

Амброзия принадлежит к семейству астровых растений. Это очень стойкий сорняк, которой может вытеснить культурные растения, а при цветении является сильнейшим аллергеном. Засилье амброзии на сельскохозяйственных угодьях и дачных участках приводит к истощению почвы и угнетению посевов.

«При прорастании растения амброзии имеют очень мощную корневую систему и подавляют рост других растений. Кроме того, при распространении амброзии сельскохозяйственные поля теряют свою ценность», — рассказала корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» заведующая лабораторией ФГБУ «Хабаровский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору» Анна Гуменникова.

Избавиться от нежеланного гостя на огороде очень сложно. Самое эффективное средство борьбы с его распространением — это вытеснение другими многолетними или газонными травами.

В прибывших семенах редьки специалисты обнаружили только один вид амброзии — полыннолистную. Это растение уже довольно распространено на Дальнем Востоке, особенно на его южных территориях. В Хабаровском крае зафиксирован только один крупный очаг произрастания амброзии — Бикинский район. 

Специалисты фитоконтроля отмечают, что неоднократно выявляли в партиях семян различных культур семена амброзии. При просеивании её находили в укропе, огурцах и помидорах. В целях отслеживания и контроля качества у каждой пачки с зёрнами культуры должен быть сертификат. Однако наличие документа, как оказалось, ещё не гарантирует качество товара — партия семян чёрной редьки имела сопроводительную документацию и сертификаты качества.

 
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