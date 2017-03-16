Инициативным жителям Хабаровского края дадут в 2,5 раза больше денег

В Хабаровском крае власти увеличили бюджет программы поддержки местных инициатив. Теперь все муниципальные образования, за исключением городских округов, не участвующих в ней, могут рассчитывать на большее количество грантов. Заявку по-прежнему можно подать в краевом Минсельхозе.

Региональная программа работает уже несколько лет и пользуется большой популярностью. По словам и.о. заместителя начальника управления развития сельских территорий профильного министерства Елены Лавриненко, за это время с помощью средств муниципалитета, краевой казны и собственных вложений граждан, удалось воплотить в жизнь более 60 социальных проектов разной тематики.

«Количество поселений, которые претендуют на получение средств, гораздо больше. По нашим расчётам их более ста. Одними из лидеров являются Хабаровский и имени Лазо районы, которые сформировали большой пул проектов в области благоустройства территории, мест массового отдыха, реконструкции и строительства социальных объектов. Конечно, удовлетворить все заявки в течение нескольких лет возможности нет. Однако, чтобы ускорить процесс, губернатор края принял решение увеличить финансирование программы до 50 миллионов рублей. По сравнению с 2016-м годом, это в 2,5 раза больше», — рассказала Елена Лавриненко.

Получить деньги заявители смогут только после подтверждения расходной части софинансирования. Согласно условиям участия в программе, правительство Хабаровского края предоставляет не более 93 % стоимости реализации проекта. Не менее 1 % средств должны собрать сами граждане, не менее 1 % — организации, 5 % проекта — финансирование бюджетов поселения. Об этом сообщает пресс-служба «белого дома».