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Хабаровчан мотивируют лучше работать высокая зарплата и добрый шеф

Хабаровчан мотивируют лучше работать высокая зарплата и добрый шеф
Трети горожан нужны гарантии, что их не уволят
15 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Большинство жителей Хабаровска признаются, что качественно выполнять свои рабочие обязанности их стимулирует хорошая зарплата. Кроме этого, горожане озвучили в числе возможных мотиваций гарантию стабильного трудоустройства, хорошие отношения с начальством и возможности для профессионального роста.

Сайт по поиску работы и персонала Зарплата.ру провёл опрос среди жителей дальневосточной столицы. На вопрос о том, какие условия труда им необходимы для плодотворной деятельности, ответили 1054 хабаровчанина.

Половина горожан (51 %) ходит на свою работу с желанием, ещё 35 % — без энтузиазма, а 14 % затруднились с ответом. При этом только четверть опрошенных хабаровчан признались, что работают в полную силу, 48 % считают, что могли бы выполнять свои обязанности несколько лучше, а 24 % ответили, что трудятся вполсилы.

Лучшей мотивацией для хорошей работы жители Хабаровска считают увеличение заработной платы — этот вариант выбрали 84 % опрошенных. В списке важных причин хорошо трудиться горожане отметили также комфортное рабочее место (65 %), возможности для профессионального роста (62 %), наличие интересных задач (55 %), возможность самостоятельно организовывать рабочее время и процесс (46 %), а также гарантию сохранения трудового договора в ближайшее время (33 %). Для четверти опрошенных — 24 % — важно сокращение рутины и бюрократии в работе, ещё 20 % нуждаются в одобрении коллег.

Мужчины и женщины одинаково ценят денежную мотивацию, но дамы больше внимания обращают на комфорт рабочего места, а мужчины меньше готовы мириться с рутиной и бюрократией. Выбор мотивирующего фактора зависит и от профессии. Одобрение коллег более значимо для офис-менеджеров, чем для менеджеров по продажам. Продажникам почти не важны гарантии, защищающие от увольнения, но они нужны бухгалтерам. Руководителям больше других интересны разнообразные задачи, тогда как сотрудников финансовой сферы этот момент мотивирует меньше. Офис-менеджеров более всего интересует комфорт рабочего места, а самостоятельность в работе и разнообразие задач не важны.

Согласно результатам опроса, 77 % опрошенных хабаровчан согласны задерживаться на работе, если это повлияет на увеличение зарплаты. Ещё 8 % готовы подумать о таком варианте, а 15 % против таких подвигов. Но работать интенсивнее согласны 94 % горожан, если это поднимет уровень дохода. В ходе опроса также выяснилось, что на текущем месте работы жители Хабаровска больше всего довольны отношениями с коллегами (7, 93 балла из 10 возможных) и уверенностью в сохранении места (6, 64 баллов), но менее удовлетворены зарплатой (4,97 баллов), руководством (4, 85 баллов) и ростом собственного профессионализма (4,72 балла).

 
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