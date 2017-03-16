Житель Бикина отправится под суд за убийство сожителя своей матери

В Хабаровском крае перед судом предстанет бикинец, которого обвиняют в том, что он убил сожителя своей матери. Злоумышленник не хотел терпеть замечания в свой адрес и заколол мужчину ножом, а после этого схватил топор и завершил начатое.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», 31-летний житель Бикина год назад развёлся с женой с перебрался из Хора в родной город. Поселился мужчина в доме матери, которая умерла пять лет назад. Там проживал её сожитель — 53-летний военный пенсионер. Мужчины стали жить вместе. Между ними постоянно происходили ссоры из-за того, что переехавший злоупотреблял спиртным и не устраивался на работу. Сожитель матери требовал от «пасынка» прекратить вести такой образ жизни, но 21 ноября 2016 года они снова поссорились. Обвиняемый, устав слушать упрёки, схватил нож и два раза ударил пенсионера в грудь. Затем он схватил топор и нанёс им два удара по голове потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался.

Злоумышленник вызвал скорую помощь и правоохранителей. По информации пресс-службы следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.