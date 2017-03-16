В Хабаровске стражей экономического порядка поздравят в числе первых

Сегодня четверг, 16 марта 2017 года, 08:55
Хабаровчан ждёт солнечный и тёплый четверг
Хабаровчан ждёт солнечный и тёплый четверг
Аномальное тепло настигнет приморцев на выходных
Аномальное тепло настигнет приморцев на выходных
Картина дня в Хабаровском крае: смерть Упорного, экология и Вьетнам
Картина дня в Хабаровском крае: смерть Упорного, экология и Вьетнам
Московский суд не смог решить, продлевать ли арест Игорю Пушкарёву
Московский суд не смог решить, продлевать ли арест Игорю Пушкарёву
Старую сказку на новый лад увидят хабаровчане на больших экранах
Старую сказку на новый лад увидят хабаровчане на больших экранах
Регионы:


Популярное
вчера, 09:15
Жители Владивостока могут улететь в Москву и Петербург за 7,5 тысячи
вчера, 14:39
В Приморье судебные приставы штурмовали квартиру уроженки Украины
вчера, 16:37
Следком возбудил очередное уголовное дело против приморских чиновников
вчера, 18:00
Владивостокская таможня может оформить только 37 машин без ГЛОНАСС
вчера, 11:03
Военная прокуратура ТОФ открестилась от дела Бочарова
вчера, 12:35
В Хабаровске нашли троих пропавших в Витебске подростков
вчера, 13:33
"Красавица и Чудовище" выходит на экраны кинотеатров Владивостока
сегодня, 01:03
Глава Крыма Сергей Аксенов: России нужна монархия
вчера, 16:55
Мнения хабаровчан насчёт присоединения Крыма разделились
вчера, 15:20
Суд объяснил, почему антимонопольное "дело Пушкарёва" вернули обратно

Обсуждаемое
вчера, 11:56
11

Приморские школьники вступили в пионерию "Единой России"
вчера, 18:00
6

Владивостокская таможня может оформить только 37 машин без ГЛОНАСС
вчера, 11:25
6

В Октябрьском районе Приморья уже начали сеять пшеницу
вчера, 15:59
6

Игорь Пушкарёв: нам с братом скрывать нечего
вчера, 20:45
5

Руководство ГЛОНАСС засобиралось во Владивосток
вчера, 21:06
4

Московский суд не смог решить, продлевать ли арест Игорю Пушкарёву
вчера, 09:15
4

Жители Владивостока могут улететь в Москву и Петербург за 7,5 тысячи
вчера, 10:25
4

В Приморье чуть не погиб молодой барсук
вчера, 17:05
4

Эпидемическая ситуация: приморцев уберегли, а Медведева – нет
вчера, 17:20
4

"Крымскую весну" сквер во Владивостоке встретит в полном упадке
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Игорь Пушкарёв: нам с братом скрывать нечего вчера, 15:59
Игорь Пушкарёв: нам с братом скрывать нечего
Жители Приморья и Хабаровского края не совсем погрязли в кредитах вчера, 13:40
Жители Приморья и Хабаровского края не совсем погрязли в кредитах
Политолог Минченко научит региональные элиты оставаться в обойме 14.03.2017
Политолог Минченко научит региональные элиты оставаться в обойме


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 196



Система Orphus

В Хабаровске стражей экономического порядка поздравят в числе первых

В Хабаровске стражей экономического порядка поздравят в числе первых
Система МВД России отмечает один из своих профессиональных праздников
10 минут назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"; pixabay.com

Сотрудники и ветераны внутренних дел России, которые по долгу службы ведут борьбу с экономической преступностью, отмечают сегодня свой профессиональный праздник — День образования подразделений экономической безопасности в системе МВД России. Предшественником этой службы был знаменитый отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией (ОБХСС), созданный 16 марта 1937 года. Это подразделение организовали для «обеспечения борьбы с хищениями социалистической собственности в организациях и учреждениях государственной торговли, а также для борьбы со спекуляцией». 
 


 

В феврале 1992 года в составе МВД России создали Главное управление по экономическим преступлениям (ГУЭП), которое спустя пять лет было переименовано в ГУБЭП — Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями. В июне 2001 года оно вошло в состав службы криминальной милиции МВД России, а через два года в структуре министерства начала действовать Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям. В результате административной реформы она стала Департаментом экономической безопасности.
 


 

В 2011 году по указу президента России ДЭБ в связи с проводимой реформой МВД переименовали в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Сегодня это самостоятельное структурное подразделение.


 

Более трети экономических преступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких. Но борьба с преступностью в сфере экономики ведётся более ответственно и качественно, хорошие результаты можно отметить на потребительском рынке, в кредитно-финансовой сфере и внешнеэкономической деятельности. И сегодня в свой профессиональный праздник все сотрудники ГУЭБиПК заслуженно получают поздравления от руководства и коллег, а особо отличившиеся — награды, благодарности и ценные подарки.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru