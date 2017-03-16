В Хабаровске стражей экономического порядка поздравят в числе первых

Сотрудники и ветераны внутренних дел России, которые по долгу службы ведут борьбу с экономической преступностью, отмечают сегодня свой профессиональный праздник — День образования подразделений экономической безопасности в системе МВД России. Предшественником этой службы был знаменитый отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией (ОБХСС), созданный 16 марта 1937 года. Это подразделение организовали для «обеспечения борьбы с хищениями социалистической собственности в организациях и учреждениях государственной торговли, а также для борьбы со спекуляцией».







В феврале 1992 года в составе МВД России создали Главное управление по экономическим преступлениям (ГУЭП), которое спустя пять лет было переименовано в ГУБЭП — Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями. В июне 2001 года оно вошло в состав службы криминальной милиции МВД России, а через два года в структуре министерства начала действовать Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям. В результате административной реформы она стала Департаментом экономической безопасности.







В 2011 году по указу президента России ДЭБ в связи с проводимой реформой МВД переименовали в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Сегодня это самостоятельное структурное подразделение.





Более трети экономических преступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких. Но борьба с преступностью в сфере экономики ведётся более ответственно и качественно, хорошие результаты можно отметить на потребительском рынке, в кредитно-финансовой сфере и внешнеэкономической деятельности. И сегодня в свой профессиональный праздник все сотрудники ГУЭБиПК заслуженно получают поздравления от руководства и коллег, а особо отличившиеся — награды, благодарности и ценные подарки.