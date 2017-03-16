Картина дня в Хабаровском крае: смерть Упорного, экология и Вьетнам

Сегодняшний день начался с печальных новостей: стало известно о гибели тигра Упорного. Сигнал с GPS-модуля, встроенного в его ошейник, перестал поступать ещё в середине февраля, но сотрудники Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра добрались до животного только в марте. Экологи считают, что хищника, вероятнее всего, задрал более крупный зверь. Останки Упорного доставили в Комсомольск-на-Амуре. К расследованию смерти тигра подключились полицейские.





О спорте: «СКА-Нефтяник» добыл себе путёвку в полуфинал чемпионата России по хоккею с мячом, в третий раз подряд обыграв «Сибсельмаш». Соперником «армейцев» в борьбе за выход в финал станет «Енисей» из Красноярска. Наставник дальневосточной команды Михаил Юрьев похвалил своих подопечных за боевой матч, а тренер противника заявил, что у новосибирцев в игре были детские ошибки.





Вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что основная проблема в развитии экономических связей с Вьетнамом — отсутствие информации о поддержке предпринимательства в обеих странах. Он считает, что Россия и азиатское государство могут сотрудничать практически во всех направлениях промышленности, сельского хозяйства и строительства. В то же время Вячеслав Шпорт зовёт в Хабаровский край бизнесменов, которых интересует производство молока.





Вновь к истории о провале на улице Павла Морозова: появились интересные детали. «Леруа Мерлен» признало, что в случившемся разрушении дорожного покрытия виноват их застройщик, и обещает компенсировать ремонт асфальта за свой счёт. Тем временем в администрации Хабаровска нам сообщили, что подрядчики работали на этой территории без какого-либо уведомления чиновников и, как следствие, без официального разрешения.





Вновь об экологической обстановке в дальневосточной столице, а точнее — о каком-то непонятном бардаке, связанном с ней. Пока в Росприроднадзоре выясняли, на кого возложить ответственность за разлив нефти на берегу Амура недалеко от ТЭЦ-2, ликвидацией пятна занялся хабаровский «Экоспас». Активисты ОНФ подтвердили, что речная вода загрязнена. Кроме этого, общественники проконтролируют ситуацию с очистными сооружениями в селе Бычиха: новый комплекс строить негде, а старый давным-давно вышел из строя.





В завершение — немного о происшествиях и криминале. Хабаровский хакер взломал электронную почту предприятия в Иркутской области и стащил оттуда данные для изготовления карт технического обслуживания. С поезда Москва — Владивосток во время остановки в краевом центре полицейские сняли троих подростков из белорусского Витебска. Они сбежали из дома. А предприимчивый вор стащил с автобазы на окраине Хабаровска крановую установку и успешно продал её хозяевам этого же предприятия.



